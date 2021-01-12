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الثلاثاء، 12-01-2021 11:27 ص

ماذا يحدث لجسمك عند كتم العطس؟

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الوكيل الاخباري - يقوم بعض الأشخاص ببعض العادات السيئة التي يمكن لأحدها أن يسبب له أضرار صحية خطيرة ومنها كتم العطسة، التي يقول باحثون إنها يمكن أن تسبب الوفاة.

ويقول تقرير نشرته "بوابة أخبار اليوم" المصرية، إن "كتم العطس من أخطر العادات التي يقوم بها الإنسان ومن الممكن أن تؤدي إلى الوفاة"، مضيفا: "حذر باحثون في دراسة حديثة من أن كتم العطس قد يؤدي إلى تمزق في الحلق أو في طبلة الأذن".

وتابعت: "في بعض الحالات النادرة يلحق ضررا بالأوعية الدموية الدماغية"، مشيرا إلى أن كتم العطس من خلال سد الأنف أو إغلاق الفم يمثل حركة خطيرة لا يجب فعلها.

ولفت التقرير إلى أن إحدى الأمثلة على ذلك حدثت مع رجل في الرابعة والثلاثين من العمر تم نقله إلى قسم طوارئ مستشفى في ليستر في إنجلترا مع انتفاخ في الرقبة وآلام حادة في الجسم.

وتابعت: "قال المريض، إنه كان يشعر بآلام في الرقبة بعدما حاول منع عطسة من خلال سد الأنف وإغلاق الفم"، مشيرة إلى أن الفحوصات أثبتت أن ضغط الهواء الذي نشأ عند كتم العطسة سبب تمزق في أسفل الحلق، ونتج عنه صعوبة في التكلم والمضغ".

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المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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