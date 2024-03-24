ماذا يحدث للجسم عند تناول الفواكه المجففة في وجبة السحور؟

الوكيل الإخباري - الفواكه المجففة من أكثر الأطعمة انتشارًا في شهر رمضان حيث يعتاد الأشخاص على تناولها بكميات كبيرة بهدف الحصول على أكبر قدر من العناصر الغذائية.



ونستعرض في التقرير التالي تأثير الفواكه المجففة على الجسم عند تناولها على وجبة السحور قبل النوم".

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-تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن والألياف.

-مصدر رائع للطاقة وذلك لأنها تحتوي على كمية جيدة من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية.

-تحسن جودة النوم بشكل كبير حيث تحتوي الفواكه المجففة مثل الكرز على مادة الميلاتونين التي تجعلها رائعة قبل النوم.



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