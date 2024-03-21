وجبة سهلة تضمن الشبع خلال رمضان... جرّبوها

الوكيل الإخباري - تُعتبر وجبة السحور خلال شهر رمضان المبارك أساسية ومهمة لضمان الشبع والنشاط خلال ساعات الصيام في النهار التالي، ولكن من الضروري اختيار الوجبات المناسبة والتي لا تسبب العطش والوزن الزائد.



ولأن الكثيرين يواجهون صعوبات في اتباع نظام غذائي صحي خلال الشهر الفضيل، قدّم الدكتور مايكل موسلي، لصحيفة "ميرور" البريطانية وجبة سحور صحية وبسيطة تضمن لك الشبع لساعات طويلة، وتساعدك في الحصول على نوم عميق.

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ويقترح موسلي تناول وجبة البيض مع الأفوكادو، لأنها غنية بالبروتين والدهون الصحية التي ستساعد على الشعور بالشبع وتزوّد الجسم بالطاقة اللازمة في اليوم التالي، بالإضافة إلى أنها تحسّن جودة النوم.



وفي هذه الوجبة، تجتمع الدهون الصحية والبروتين، كما أن مكوّناتها بسيطة ومتوافرة في كل بيت.



ولفت الطبيب إلى أنه يمكن إضافة الفطر أو السبانخ الى البيض، وكذلك بعض التوابل كالفلفل الحار أو النعناع الجاف أو السمسم.

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