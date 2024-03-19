عند تناول وجبة السحور.. احرص على اتباع 6 نصائح

الوكيل الإخباري - تُعدّ وجبة السحور من أهم الوجبات خلال شهر رمضان، فهي تُساعد على الشعور بالشبع والنشاط خلال ساعات الصيام. وإليك بعض النصائح المهمة عند تناول وجبة السحور:





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1- حاول أن تكثر من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، كالبرتقال، والخس والخيار.



2- احرص على تناول البروتين الذي يعد من الحيل الغذائية المهمة خلال وجبة السحور، ولذا يمكنك تناول البيض، أو الفول، أو الزبادي، فهذه الأطعمة تقلل من الشعور بالعطش، خلال ساعات الصيام.

3- يمكنك تناول المعكرونة المسلوقة أو البطاطس المسلوقة على وجبة السحور، فهي أطعمة للحفاظ على طاقة الجسم خلال ساعات الصيام في اليوم التالي.



4- من المعروف أن الإكثار من تناول الأطعمة ذات الملح العالي، مثل المخللات، تتسبب في الشعور بالعطش في الصيام خلال اليوم التالي، ولذا عليك التخلي عنها وتجنب تناولها، خاصة خلال وجبة السحور.

5- حاول أن تتجنب النوم مباشرة بعد تناولك لوجبة السحور، لأن هذا الأمر يتسبب في تعرضك للعديد من المشاكل الصحية، ومنها زيادة الوزن، واضطرابات المعدة، فحاول أن تتناول وجبة السحور في وقت مبكر وقبل النوم بوقت كاف.

6- حاول قدر المستطاع التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تعرضك للتوتر والتعب، وتزيد من شعورك بالعطش أثناء الصيام في اليوم التالي.







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