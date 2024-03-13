نصائح بسيطة لتناول الطعام بتوازن في رمضان

الوكيل الإخباري - يتجاهل الكثير من الصائمين في رمضان وجبة السحور التي تعوّض وجبَتي الفطور والغداء معاً في حال عدم الصوم، رغم أهميتها لأنها تمدّ الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية المهمة طوال ساعات الصوم. وينصح خبراء التغذية عادةً بأن تكون وجبتا السحور والإفطار متكاملتين لتأمين احتياجات الجسم من الغذاء.



وفي هذا السياق، قدّم خبراء "الجمعية الألمانية للتغذية" النصائح التالية لوجبات شهر رمضان كي تكون مفيدة للجسم وتحافظ على توازنه الطبيعي:

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- تنويع وجبات الطعام المغذّية، مع تجنّب تناول السكريات وعدم الإكثار من الملح. والابتعاد عن تناول الأطعمة المتبّلة بكثافة وتلك الغنية بالدهون.

- عدم إهمال وجبة السحور حتى وإن كانت صغيرة. لكن يُنصح بأن يكون السحور خفيفاً ويشتمل على أطعمة مغذّية وخالية من الدهون.

- وجبة الإفطار يُنصح بأن تحتوي على كميات من الفواكه والخضار، ومواد غذائية مليئة بالفيتامينات والألياف التي تعزّز الشعور بالشبع.

- أخذ استراحة من الطعام بين وجبتَي الإفطار والسحور، ويُنصح بأن تكون مدتها نصف ساعة.

- شرب كميات كبيرة من المياه تغطي حاجة الجسم اليومية من السوائل، إذ يحتاج المرء يومياً ما لا يقل عن لتر ونصف اللتر من المياه.

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