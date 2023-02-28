ماذا يحدث للعين عند الإفراط في استخدام القطرات؟

الوكيل الإخباري- يذهب بعض الأشخاص إلى الصيدلة لشراء أي نوع من القطرات، بمجرد الشعور بأي ألم في العين، من أجل تخفيف حدته، دون معرفة مدى خطورة هذا الفعل.

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نستعرض في السطور التالية، مخاطر وضع القطرات في العين بشكل عشوائي.



مخاطر وضع القطرات بشكل عشوائي في العين

قال الدكتور أمير حمزة، استشاري طب جراحة العيون في مصر ، إن وضع القطرات في العين بشكل عشوائي عند الشعور بأي ألم في العين دون استشاري الطبيب المتخصص يعد خطرًا جسيمًا، مؤكدًا أن القطرات تحتوي على مواد كيمائية، فعند استعمال أي نوع منها دون الرجوع للطبيب، قد يتسبب في مشاكل في العين بعد فترة ليست قصيرة.



وأكد أن وضع القطرات بشكل عشوائي يتسبب في مشاكل بالعين، وهي:

1- التهابات في العين.

2- ارتفاع ضغط العين.

3- حرق في العين.

4- جفاف مزمن.

5- انغلاق القناة الدمعية، وهذا الأمر الذي يستدعي علاجه بعملية جراحية لإعادة فتح القناة الدمعية مرة آخرى.



ونصح حمزة، بعدم الذهاب للصيدلية عند الشعور بألم في العين، أو استعمال أي قطرة دون الرجوع لطبيب العيون المتخصص، لأن العين عضو حساس، مشيرًا إلى أن الشعور بألم في العين يدل على وجود مشكلة عضوية فيها تستوجب العلاج وفقًا للطبيب المختص.





الكونسلتو الطبي

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