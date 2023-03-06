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الإثنين، 06-03-2023 02:10 م

ماسبب ارتفاع حالات الإصابة بسرطان القولون بين الشباب ؟

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الوكيل الإخباري- أظهرت البيانات الجديدة أن أعداد الإصابات بسرطان القولون والمستقيم يتزايد بين الشباب، بل ويتم اكتشافه بشكل متكرر في المراحل المتأخرة عندما يكون من الصعب علاجه.

وفي الوقت نفسه، انخفضت أعداد الإصابات بالمرض بين الأشخاص البالغين 65 عامًا أو أكثر، وربما يرجع السبب في ذلك إلى زيادة نسبة الوعي في هذه الفئة العمرية بفحص منظار القولون، حسبما نشر موقع "WebMD".

وأكدت البيانات أنه في الفترة بين عامي 1995- 2019، ارتفعت نسبة التشخيص بسرطان القولون والمستقيم لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا من 1 من كل 10 حالات إلى 1 من كل 5 حالات.

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على الرغم من تراجع الإصابات بين الأشخاص الأكبر سنًا، فإن الارتفاع في الحالات الأصغر سنًا يعني أن سرطان القولون والمستقيم يظل ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الولايات المتحدة والسبب الرئيسي الثالث للوفاة بالسرطان.


كان الرجال أكثر عرضة بنسبة 33% للإصابة بسرطان القولون والمستقيم مقارنة بالنساء، بينما يرى الباحثون أن ارتفاع الإصابات ربما يرجع إلى عوامل تتعلق بالوزن الزائد للجسم وتناول اللحوم المصنعة والتدخين.


وأشار الباحثون إلى ضرورة السعي وراء معرفة سبب استمرار معدلات الإصابة بين الشباب واكتشاف علاج جديد للأمراض في مراحل متقدمة لتقليل معدلات الوفاة.

الكونسلتو الطبي

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