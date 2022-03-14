ماهي علامات جفاف الجسم على النساء

الوكيل الإخباري - جفاف الجسم حالة صحية تسبب عدد من الأعراض الصحية التي تختلف في حدتها تبعاً لعدد من العوامل منها العمر والحالة الصحية والمسبب المرضي، وهي حالة يجب عدم الاستهانة بها كونها تسبب مضاعفات خطيرة على الصحة، وعن كل ذلك نتعرف في التالي.





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علامات جفاف الجسم وتأثيره على النساء



- كثرة العطش وجفاف في الفم وتغير في رائحته.

- عدم خروج الدموع أو قلة التعرق وهي من الحالات النادرة التي تحدث في حالة - - الجفاف الشديد.

- تغير في لون البول ويصبح لونه داكن.

- حدوث ارتفاع في حرارة الجسم الداخلية.

- مشاكل في وظائف الدماغ.

- الإصابة بالصداع.

- اضطرابات في نبض القلب.

- مشاكل في عملية التنفس.

- حدوث قشعريرة في الجسم.

- الإصابة بالهلوسة.

- زيادة في الشهية.

- الإصابة بالغثيان والتقيؤ.

- تشنج العضلات وآلام في الجسم.

- الإمساك واضطرابات الهضم.

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