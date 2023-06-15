ما أثر ضوء شاشة الهاتف على صحة الجلد ؟

الوكيل الإخباري- يوضح أطباء الأمراض الجلدية أن الشاشات تؤثر سلباً على البشرة، وتسبب الصداع، وإجهاد العين، وجفافها، وتهيجها.



وحسب الدكتورة سوما ياداف أخصائية الأمراض الجلدية والخبيرة في جراحة التجميل وزراعة الشعر في مركز طب الجلد في بنغالور، فإن الضوء الأزرق في الأجهزة الإلكترونية يمكن ‏أن يضر مثل أشعة الشمس، إذ يعزز ضغط ‏الجلد فيسبب شيخوخة الوجه، وفرط التصبغ حول العينين، والجلد الباهت ‏المتعب، وتغير نسيج الجلد، والخطوط الدقيقة.‏

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وتأثير الأشعة فوق البنفسجية للشمس معروف ‏على الجلد، لكن تأثير أشعة ‏الأجهزة الإلكترونية، لا يزال قيد الدراسة، رغم أن ‏الأبحاث تشير إلى أن التعرض المطول للضوء الأزرق ‏يساهم في شيخوخة الجلد، وفرط التصبغ والإجهاد التأكسدي.



وأبلغ العديد من المرضى عن مشاكل في الجلد بسبب الأجهزة الإلكترونية، مثل زيادة حساسية الجلد، أو الجفاف، ‏أو تفاوت لون البشرة،ورغم ذلك هناك حاجة إلى مزيد من ‏البحث للتوصل إلى استنتاجات نهائية.

وحسب صحيفة تايمز أوف إنديا، يمكن تقليل تلف الجلد أو حساسية ‏الجلد الناجم بطرق مختلفة.



ينصح باستخدام الواقيات من الشاشة لتقليل ‏التعرض للضوء الأزرق من شاشات ‏الأجهزة الإلكترونية.



الاستراحة

ينصح الخبراء أيضاً براحة منتظمة من الأجهزة الإلكترونية وتقليل ‏التعرض لشاشاتها.



العناية بالبشرة

يساعد الحفاظ على البشرة بمنتجات الترطيب والتغذية في دعم حاجزها الواقي ، والحماية من التلف المحتمل. ‏

نظام غذائي متوازن

يساعد النظام الغذائي المتوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، والنوم الكافي في الحفاظ على صحة الجلد. ‏



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