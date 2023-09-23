ما أسباب الشعور بالتعب بعد تناول القهوة؟

الوكيل الاخباري- قد يشعر بعض الأشخاص بالشعور بالتعب بعد تناول القهوة، وذلك نتيجة بعض الأسباب الصحية مما يتطلب التعرف على السبب الرئيس للحصول على العلاج المناسب والتخلص من أي مضاعفات.



عادًة لا يتفاعل جميع الأشخاص مع الكافيين بنفس الطريقة، ولكن قد يشعر البعض بالتعب بعد تناول كوب واحد من القهوة كما يعتاد بعض الأشخاص على تناول القهوة بأكثر من كوب خلال اليوم دون ظهور أي مضاعفات صحية.



أسباب الشعور بالتعب بعد تناول القهوة

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1- حجب الأدينوزين



الأدينوزين هو مادة كيميائية في الجهاز العصبي المركزي الذي يساعد في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ فكلما زادت مادة الأدينوزين زاد الشعور بالنعاس، وبالتالي عند تناول القهوة يمنع الكافيين مستقبلات الأدينوزين من تلقي الأدينوزين ومن ثم الشعور بالتعب.



2- إدرار البول

يعتبر الكافيين من مدرات البول حيث أثبتت نتائج بعض الدراسات أن كثرة شرب القهوة يزيد من خطر الإصابة بالجفاف، وبالتالي فإن تناول القهوة يؤدي إلى فقدان كمية كبيرة من السوائل، مما يؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية ومن ثم الشعور بالتعب والخمول.



3- كثرة السكر في القهوة



أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن كثرة شرب القهوة الغنية بالسكر يزيد من انخفاض الطاقة بالجسم، لذلك يجب الحرص جيدًا على شرب القهوة بإضافة القليل من السكر للسيطرة على مستويات الطاقة بالجسم.



طرق الحد من التعب بعد تناول القهوة



في حالة عدم الرغبة في الامتناع عن القهوة فمن الضروري اتباع بعض النصائح لتجنب الشعور بالتعب بعد تناول القهوة من بينها:



- الحرص على تناول حوالي 400 ملليجرام من القهوة يوميًا أي كوبين فقط.



- تجنب وضع سكريات أو محليات أخرى للقهوة.



- تناول كوب كبير من الماء بعد شرب القهوة لتجنب التعرض للجفاف أو فقدان الماء.



- استبدال القهوة بمشروبات أخرى خالية من الكافيين للحصول على أفضل نتائج بدون مضاعفات صحية.



- الحد من الإفراط من المشروبات الغازية لاحتوائها على الكثير من الكافيين.