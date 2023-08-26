ما أسباب حكة الجسم أثناء النوم؟

الوكيل الاخباري-

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يعاني بعض الأشخاص من حكة الجسم أثناء النوم مما يتسبب ذلك في الانزعاج الشديد والقلق والإرهاق في اليوم التالي، وغالبًا ما ينتج ذلك عن العديد من الأسباب الصحية التي تتطلب العلاج السريع.الفئات الأكثر عرضة لحكة الجسم أثناء النومهناك العديد من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بحكة الجسم أثناء النوم من بينهم:-كبار السن.-مرضى الحساسية.-الحوامل.-أصحاب الأمراض المزمنة.أسباب حكة الجسم أثناء النومهناك العديد من الأسباب وراء حكة الجسم أثناء النوم منها:1-تقدم العمرمع تقدم العمر يعاني بعض الأشخاص من التغيرات الطبيعية التي تحدث للجسم مثل فقدان العديد من المعادن، جفاف الجلد، وضعف المناعة مما يتسبب ذلك في الإصابة بحكة الجسم أثناء النوم بدرجات مختلفة حسب كل شخص.2-أمراض الجلدقد تكون حكة الجسم أثناء النوم أحد الأعراض الناتجة عن الإصابة ببعض المشكلات الجلدية بما في ذلك الصدفية والإكزيما وجفاف الجلد، وعادة ما تختفي الأعراض بمجرد الحصول على العلاج المناسب.3-الحمليمكن أن تعاني بعض الحوامل من حكة الجسم أثناء النوم نتيجة بعض التغيرات الهرمونية بما في ذلك انخفاض نسبة الاستروجين، وبالتالي جفاف الجسم والشعور الدائم بالحكة خاصة أثناء النوم.4-تناول الأدويةقد تكون حكة الجسم أثناء النوم أحد الآثار الجانبية بعد تناول أنواع محددة من الأدوية مثل الأدوية المسكنة للآلام وكذلك المستخدمة في علاج الكلى وضغط الدم المرتفع والأمراض النفسية، لذلك يجب الحرص على استشارة الطبيب المختص حول أي مضاعفات يمكن أن تحدث.