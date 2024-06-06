ما أفضل وقت لتناول دواء ضغط الدم؟

الوكيل الإخباري - أشارت دراسة جديدة أجريت في جامعة دندي في إسكتلندا بالتعاون مع باحثين دوليين، إلى أن تناول حبوب ضغط الدم، في وقت يتوافق مع جدول النوم، يمكن أن يوفر حماية إضافية للقلب.



وإذا تم تأكيد هذه الفكرة، فقد تحدث ثورة في كيفية علاج ارتفاع ضغط الدم، وهي حالة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب.

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وبحسب "ستادي فايندز"، قد يعتقد البعض أن كون الشخص صباحياً أو ميالاً إلى

السهر، هو مجرد تفضيلات شخصية لوقت النوم، لكن الأمر أكثر من ذلك بكثير.



وفي الدراسة، فحص الباحثون أكثر من 5 آلاف شخص شاركوا في تجربة سريرية. أكمل كل منهم استبياناً عبر الإنترنت لتحديد ما إذا كان من "طيور الصباح" أو هو "بومة ليلية"، أو في مكان ما بينهما.



ثم تناول نصفهم دواء ضغط الدم المعتاد في الصباح، بينما تناوله النصف الآخر في المساء.



ووجد فريق البحث نتائج مثيرة، حيث كان الأشخاص الذين يستيقظون مبكراً، ويتناولون حبوب الدواء في الصباح، أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية، مقارنة بمن تناولوها في المساء.



وعلى الجانب الآخر، كان لدى محبي للسهر عدد زيارات أقل للمستشفى مرتبطة بالقلب، إذا تناولوا أدويتهم في المساء، مقارنة بمن تناولوا الدواء في الصباح.

وتشير النتائج إلى أن مواءمة جدول الأدوية مع إيقاع جسمك الطبيعي يمكن أن يعزز من فاعليته، إنه مثل العمل مع التدفق الطبيعي لجسمك بدلاً من العمل ضده.



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