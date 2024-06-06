الخميس 06-06-2024
الوكيل الاخباري
 

ولي العهد ينشر صورة بطاقة تهنئة .. ويعلق : الحمد لله دائما وابدا

ترفيع سمو الأمير الحسين إلى رتبة رائد

الحكومة تصدر بياناً وتدين بأشد العبارات

الحجز على أموال نائب ومنعه من السفر

الحنيفات يتفقد عددا من المشاريع الزراعية في عجلون

المعايطة يقلد الرتب الجديدة لكبار ضباط مديرية الأمن العام

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية اليوم الخميس

الكيان الصهيوني: نحن بعيدون عن تدمير حماس

قناة مجانية تبث المباراة.. تفاصيل مواجهة النشامى مع طاجكستان اليوم

بن غفير يدعو لحرب شاملة على حزب الله واجتياح لبنان

الخميس، 06-06-2024 01:59 م

ما أفضل وقت لتناول دواء ضغط الدم؟

2021_3_2_16_10_30_630


الوكيل الإخباري - أشارت دراسة جديدة أجريت في جامعة دندي في إسكتلندا بالتعاون مع باحثين دوليين، إلى أن تناول حبوب ضغط الدم، في وقت يتوافق مع جدول النوم، يمكن أن يوفر حماية إضافية للقلب.

وإذا تم تأكيد هذه الفكرة، فقد تحدث ثورة في كيفية علاج ارتفاع ضغط الدم، وهي حالة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب.

اضافة اعلان


وبحسب "ستادي فايندز"، قد يعتقد البعض أن كون الشخص صباحياً أو ميالاً إلى

السهر، هو مجرد تفضيلات شخصية لوقت النوم، لكن الأمر أكثر من ذلك بكثير.


وفي الدراسة، فحص الباحثون أكثر من 5 آلاف شخص شاركوا في تجربة سريرية. أكمل كل منهم استبياناً عبر الإنترنت لتحديد ما إذا كان من "طيور الصباح" أو هو "بومة ليلية"، أو في مكان ما بينهما.


ثم تناول نصفهم دواء ضغط الدم المعتاد في الصباح، بينما تناوله النصف الآخر في المساء.


ووجد فريق البحث نتائج مثيرة، حيث كان الأشخاص الذين يستيقظون مبكراً، ويتناولون حبوب الدواء في الصباح، أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية، مقارنة بمن تناولوها في المساء.


وعلى الجانب الآخر، كان لدى محبي للسهر عدد زيارات أقل للمستشفى مرتبطة بالقلب، إذا تناولوا أدويتهم في المساء، مقارنة بمن تناولوا الدواء في الصباح.
وتشير النتائج إلى أن مواءمة جدول الأدوية مع إيقاع جسمك الطبيعي يمكن أن يعزز من فاعليته، إنه مثل العمل مع التدفق الطبيعي لجسمك بدلاً من العمل ضده.


24

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
sihhi

دراسة تكشف العلاقة بين النظام الغذائي غير الصحي والاكتئاب

135-122330-spider-veins-prevention-tips_700x400

النساء أكثر عرضة لها.. أسباب الأوردة العنكبوتية وعلاجها

tbl_articles_article_28983_306e0039fe2-1363-4e8c-b5ad-c8fa929198e2

حالة طبية خطيرة.. ما هو مريء باريت؟

2022_6_8_20_44_14_162

رغم فوائده.. فئات ممنوعة من تناول البطيخ

310796-66382

تعاني من ضعف الذاكرة؟- هذه الأطعمة قد تكون السبب

65956fc5423604073c1434b2

مخاطر صحية مقلقة يمكن أن يسببها إشعال الشموع المعطرة في المنازل

أخبار متعلقة
604777c54c59b77e305e81e3

الشاي يخفض ضغط الدم – ما حقيقة ذلك؟

bloodpressure (2)

كل ما تحتاجين معرفته عن ارتفاع ضغط الدم الشبابي

50644075_605

الصحة العالمية تحذّر من تجاوز كمية الملح القصوى يومياً

IMG_7767-730x438

دراسة: الكلام أثناء النوم قد يتطلب استشارة الطبيب