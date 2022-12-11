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الأحد، 11-12-2022 02:57 م

ما الفرق بين البروتين الكامل والبروتين غير الكامل؟

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الوكيل الإخباري-أشارت مجلة "هيلبراكسيسنت. دي" الألمانية إلى أن البروتين يعتبر من المكونات الأساسية في أي نظام غذائي صحي، والبروتينات هي عبارة عن الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

وفي البداية يشير الخبراء الألمان إلى أن الجسم يحتاج لحوالي 20 نوعاً مختلفاً من الأحماض الأمينية، على سبيل المثال يساعد حمض الهيستدين الأميني في إنتاج الهيستامين الهام لعمل الجهاز المناعي للجسم، كما أن الحمض الأميني الفالين يساهم في بناء العضلات وتجديد الأنسجة، وتوفير الطاقة.

ويقوم الجسم بإنتاج 11 حمضاً أمينياً بنفسه ويبقى 9 آخرين، يحصل عليهم من النظام الغذائي، وهنا يفرق الخبراء بين البروتين الكامل والبروتين غير الكامل؛ والبروتين الكامل هو الذي يحتوي على هذه الأحماض التسعة المتبقية، والذي يظهر في الأسماك واللحوم، أما البروتين غير الكامل فيكون في البقوليات والمكسرات والبذور.

ويشير الخبراء إلى أن الهدف يتمثل في إمداد الجسم بالأحماض الأمينية المتوازنة على مدار اليوم، مع التنويع بين مصادر البروتين الحيواني والنباتي.

وفيما يخص الكمية الموصى بها للبالغين، فإنها تقدر بحوالي 0.08 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، وتختلف هذه القيم في بعض الأحيان اعتمادا على اختلاف النشاط والصحة العامة.

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