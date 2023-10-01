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الأحد، 01-10-2023 08:14 م

ما الفرق بين صداع الضغط المرتفع والمنخفض؟

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الوكيل الاخباري- الصداع أحد الأعراض الشائعة التي تصاحب ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه، ولكن يحدث الصداع لسبب مختلف وبخصائص معينة في كل حالة.

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صداع الضغط المرتفع وصداع الضغط المنخفض هما حالتان مختلفتان تتعلقان بمستوى ضغط الدم في الجسم، هكذا يمكن الفرقة.

صداع الضغط المرتفع


الخصائص: يتميز صداع الضغط المرتفع بشعور بالألم أو الضغط حول الجبهة أو الجزء الخلفي من الرأس.

السبب: يحدث نتيجة ارتفاع طويل الأجل في ضغط الدم، والذي يمكن أن يتسبب في تضيق الأوعية الدموية وزيادة الضغط على الأعصاب في الدماغ.

الأعراض الإضافية: قد تشمل الأعراض الإضافية التي تحدث بجانب الصداع، ارتفاع ضغط الدم، والدوخة والغثيان والقيء والاضطرابات البصرية.

صداع الضغط المنخفض


الخصائص: يتميز صداع الضغط المنخفض بأنه يصاحبه شعور بالدوار أو الدوخة والإحساس بالضعف.

السبب: يحدث نتيجة انخفاض طويل الأجل في ضغط الدم، والذي يمكن أن يتسبب في توسع الأوعية الدموية وتدفق الدم ببطء إلى الدماغ.

الأعراض الإضافية: قد تشمل الأعراض الإضافية الدوار، والإرهاق، والشعور بالضعف، والغثيان.

من المهم أن يتم التشخيص الدقيق لصداع الضغط من خلال استشارة الطبيب وإجراء فحص شامل لضغط الدم وتقييم الأعراض الأخرى المرتبطة. يجب أيضًا العمل على معالجة الأسباب الأساسية لارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه، سواء كان ذلك عن طريق تعديل نمط الحياة أو استخدام الأدوية المناسبة.

نصائح هامة لضبط ضغط الدم


هناك بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تساعد في ضبط ضغط الدم، وتتمثل فيما يلي:

-نظام غذائي صحي

- تقليل الأملاح

- ممارسة النشاط البدني

- تجنب التدخين

- التعامل مع التوتر

- السيطرة على الوزن

تناول الأدوية بانتظام

 




 

 


 

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