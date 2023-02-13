ما الوجع الذي يصيب مستخدمي ماوس الكمبيوتر؟

الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الألمانية لطب العظام إن التهاب غمد الوتر هو التهاب يصيب الغلاف الذي يحيط بالأوتار ليحميها ويقلل من الاحتكاك مع الأنسجة المجاورة مثل الأربطة والعظام. لهذا الغرض، يمتلئ الغمد بالسائل الزليلي.



وأوضحت الجمعية أن التهاب غمد الوتر غالباً ما يصيب أصابع اليد والرسغ بسبب التحميل الزائد أو الخاطئ على الأوتار، كما هو الحال عند الاستخدام المفرط لفأرة الكمبيوتر والعزف على الآلات الموسيقية وممارسة رياضة التنس.

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وتتمثل أعراض التهاب غمد الوتر في الاحمرار والتورم والتيبس والسخونة والألم وصدور صوت طحن أثناء تحريك أصابع اليد أو الرسغ.



ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل التثبيت بجبيرة والأدوية المضادة للالتهابات وحقن الكورتيزون والعلاج الطبيعي. وفي الحالات الشديدة يمكن اللجوء إلى الجراحة.



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