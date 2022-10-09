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الأحد، 09-10-2022 11:00 ص

ما تأثير اضافة ملعقة كاكاو الى كوب قهوتك صباحاً على صحتك ؟

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الوكيل الإخباري-لا يمكن إنكار أن القهوة تحظى بالكثير من التمجيد في جميع أنحاء العالم، فهي بالنسبة للكثيرين المشروب اليومي، الذي لا يمكنهم متابعة أنشطتهم أو قضاء يومهم من دونه.

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ورغم أن هناك من يكرهها، ولا يرى فيها كل تلك الامتيازات، فإنه لا يمكن إلغاء حقيقة أن القهوة أثبتت فوائدها الصحية، فمثلاً تساعدك القهوة على العيش لفترة أطول، كما ارتبط تناول كوبين إلى خمسة أكواب يوميًا، بانخفاض مستويات مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وسرطان الكبد، وبطانة الرحم، فضلاً عن مرض باركنسون، والاكتئاب.


ومع وجود العديد من الامتيازات الصحية، قد تعتقدين أنه لا يمكنكِ الحصول على المزيد من الفوائد، لكن سنخبركِ بهذه المعلومة، حيث إن إضافة بعض الكاكاو إلى كوب قهوتك، يمكن أن يعزز تلك الفوائد، ويزيدها.

 

ما يمكن أن تفعله الكاكاو بجسمك
يمكن استخدام حبوب الكاكاو في صنع الشوكولاتة أو طحنها وتحويلها إلى مسحوق كاكاو، ويمكن لهذا المسحوق الناعم كثيراً أن يقدم لكِ الكثير من الفوائد الصحية، فهو غني بالبوليفينول، وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية، التي تعزز صحة الدماغ وتدفق الدم، إذ إنه في الواقع يُعتبر من الأطعمة التي تحتوي على أعلى كميات من هذه المادة.


والكاكاو غنية أيضاً بالفلافانول، التي تعتبر مضادات أكسدة قوية، ومضادات للالتهابات التي تخفض ضغط الدم، وتقلل مخاطر السكتة الدماغية والنوبات القلبية، وتساعد كذلك في تحسين الأعراض المصاحبة لمرض السكري من النوع الثاني، والوقاية من السرطان.


وإلى جانب ذلك، يحتوي هذا المسحوق الناعم على معادن وفيرة، بما في ذلك: الحديد والزنك والسيلينيوم. ومن اللافت أن الكاكاو يمكنها أن يساعد أيضًا في الصحة العقلية، بالإضافة إلى كل تلك الآثار الجانبية.

 
كيف يعزز مسحوق الكاكاو الصحة العقلية؟
بات من المعروف أن الشوكولاتة الداكنة تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب والإجهاد، ما يفسر سبب تناول الكثير منا للشوكولاتة عند التعرض ليوم سيئ أو الدورة الشهرية أو القلق، وكذلك يُعتقد أيضًا أنها تزيد الهدوء في الوقت نفسه.
وللحصول على أفضل النتائج، اهدفي إلى تناول الشوكولاتة كل يوم، أو أضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو غير المحلى لكل ملعقة من القهوة المطحونة، لإعداد قهوتك.


وبالطبع، يمكنك دائمًا اختيار الحصول على قهوة بنكهة "الموكا" من المقهى المفضل لديك، طالما أنها تحتوي على مسحوق كاكاو حقيقي، وليس مجرد مزيج سكري منكّه.


زهرة الخليج

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