ما تأثير تناول الزبادي في السحور على صحتك؟

الوكيل الاخباري - يعتبر الزبادي مصدرا غنيا بالبروتينات عالية الجودة والكالسيوم، و مصدرا للعديد من المغذيات المهمة من فيتامينات ومعادن، ويدخل الزبادي ضمن حصص الحليب ومنتجاته، وكشف موقع "healthline" فوائد تناول الزبادي بعد السحور.

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- يساهم استهلاكه على السحور خاصة في الطقس الحار، في التقليل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.



- يساعد تناول الزبادي في تنظيم مستوى السكر في الدم، ويعزز الكالسيوم في الجسم.



- يوفر كوب واحد 38٪ من حاجتك اليومية للفسفور، و 12٪ للماغنسيوم و 18٪ للبوتاسيوم، وهذه المعادن ضرورية للعديد من العمليات البيولوجية، مثل تنظيم ضغط الدم والتمثيل الغذائي وصحة العظام.



- يعمل أيضًا على تقوية قدرة الجهاز المناعي، ما يعزز مقاومة الفيروسات والعدوى.



- يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، وإنقاص الوزن، وذلك لاحتوائه على كمية من البروتين.



- يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية ويعتبر من الأطعمة سهلة الهضم على المعدة.



- يعزز قدرة الدماغ على التركيز ويمنع الخمول خلال نهار رمضان، وذلك لأنه غني بفيتامين د.



- يطرد الصوديوم الزائد في جسمك، نظرًا لأنه غني بالبوتاسيوم.

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