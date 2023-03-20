فوائد ماء الأرز للشعر

الوكيل الإخباري- أفادت مجلة "Jolie" بأن ماء الأرز يعد بمثابة ينبوع الصحة والجمال للشعر، حيث إنه يساعد على التمتع بشعر قوي ولامع يخطف الأنظار.



فيتامينات ومضادات أكسدة

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن ماء الأرز غني بالفيتامينات مثل B و C و E والبروتينات والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، التي تساعد على نمو الشعر وتقوية بنيته وحمايته من التقصف والتساقط وزيادة مرونته، فضلاً عن منحه مظهراً لامعاً يأسر الألباب.



وعن كيفية إعداد ماء الأرز، أوضحت "Jolie" أنه يتم استخدام نصف كوب من الأرز الأبيض العضوي، مع مراعاة غسله جيداً، ثم يتم وضعه في إناء وإضافة كوب من الماء إليه وتركه يغلي لمدة 5 دقائق.



وبعد ذلك، يتم فصل الماء عن الأرز بواسطة مصفاة، ثم ترك ماء الأرز يغلي لمدة 10 دقائق أخرى، وبعد ذلك يتم تركه ليبرد لمدة 30 دقيقة، ثم تعبئته في وعاء قابل للغلق.



ولمزيد من الفاعلية، يمكن تخمير ماء الأرز، وذلك بتركه لمدة تتراوح من 5 إلى 7 أيام قبل استخدامه، حيث يساعد التخمير على إطلاق عناصر مغذية مهمة لصحة وجمال الشعر.



ونظراً لأن ماء الأرز يفسد سريعاً، فإنه ينبغي حفظه في الثلاجة فور ملئه في الوعاء القابل للغلق، مع مراعاة استهلاكه في غضون أسبوع.

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غسول للشعر

وعن كيفية الاستخدام، أوضحت "Jolie" أنه يمكن استخدام ماء الأرز كغسول للشعر لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة، ثم شطفه بماء نقي.





ولمزيد من الفاعلية، يمكن استخدام ماء الأرز كماسك للشعر، حيث يتم تركه على الشعر طوال الليل، ثم شطفه في الصباح بواسطة شامبو لطيف.



ولتحقيق النتائج المرجوة، ينبغي استخدام ماء الأرز بمعدل مرة كل أسبوعين على أقصى تقدير.

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