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الأربعاء، 12-07-2023 11:38 ص

ما تأثير نقص فيتامين "د" على الجسم ؟

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الوكيل الإخباري- اقترح باحثون في ترينيتي كوليج بأيرلندا أن مكملات فيتامين "د" تساعد كبار السن على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض التهابية عديدة.

واستندت هذه النتائج إلى ما وجدته دراسة مجتمعية واسعة النطاق في أيرلندا من أن كبار السن الذين يعانون من نقص فيتامين "د" لديهم مستويات أعلى من علامات الالتهاب، مقارنة بمن لديهم مستويات كافية من الفيتامين.

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ووفق "مديكال نيوز توداي"، تنضم هذه الدراسة إلى أدلة متزايدة على وجود صلة بين نقص فيتامين "د" والالتهابات.


ويمكن أن يستمر الالتهاب المزمن لأشهر أو لسنوات، وذلك لعدة أسباب منها: فشل الجسم في إزالة عدوى سابقة بالكامل، أو النوبات المتكررة من التهاب حاد، أو التعرض طويل الأمد لمادة مهيجة أو غريبة.


وبشكل علم، يزيد العمر والسمنة وسوء التغذية والتدخين من مخاطر الالتهاب المزمن.


وفي هذه الدراسة، قاس الباحثون تركيزات بروتين سي التفاعلي CRP و25 هيدروكسي فيتامين د في عينات دم من 5381 مشاركاً، أعمارهم فوق 50 عاماً.
وبمقارنة الفحوصات والبيانات الصحية الخاصة بالأمراض والتدخين والوزن، تبين أن انخفاض مستوى فيتامين "د" يرتبط بزيادة الالتهابات في الدم، والأمراض الالتهابية كالسكري والقلب.


وأشارت النتائج إلى أن نقص فيتامين "د" ربما يكون المشكلة الطبية الأكثر شيوعاً في العالم. وتشير التقديرات إلى أن مليار شخص، وربما حتى نصف سكان العالم، يعانون من نقص فيتامين "د".


والمصدر الرئيسي للجسم للحصول على فيتامين "د" هو ضوء الشمس المباشر، وليس من وراء زجاج. ويمكن الحصول عليه من بعض الأطعمة كالبيض والحليب والسردين والفطر (المشروم)، إلى جانب المكملات.

 

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