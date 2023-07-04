أعراض نقص فيتامين د .. لن تتوقع ما يحدث لجسمك

الوكيل الاخباري - كشف الدكتور إبراهيم سعيد جمعة أخصائي الباطنة وسوء التغذية عن تأثير نقص فيتامين د على الجسم وأعراضه وأسبابه، ملفتا أن نقص فيتامين د يعني انخفاض مستواه في الدم، مما يؤثر بشكل كبير على الصحة العامة للإنسان.
وأضاف ، أن هناك مايقرب من 50% من سكان العالم يعانون من عدم وجود كمية كافية من فيتامين دال في الجسم.
-كيف يحافظ فيتامين د على الجسم؟
يعمل فيتامين د على الحفاظ على قوة العظام والأسنان.
تعزيز وظيفة العضلات.
تسهيل حركة التواصل بين العقل والجسم.
محاربة العدوى، وتعزيز المناعة.
-ما أعراض نقص فيتامين د
حدوث دوخة.
وجود ضعف في العضلات.
وجود ألم المفاصل.
تغير الحالة المزاجية.
-أسباب نقص فيتامين د
１- التقدم في العمر يسبب قلت إنتاج فيتامين (د) بمرور الوقت.
２- قلة التعرض لأشعة الشمس.
３- سوء التغذية.
４- البشرة الداكنة.
５- الأمراض المزمنة.
６- عدم امتصاص الجسم لفيتامين د بشكل كافي نتيجة للتعرض لبعض الأمراض.
-كيف يتم تعويض فيتامين د؟
يمكن تعويضه عن طريق اتباع تلك الخطوات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:
１- عن طريق تناول الأطعمة الغنية بأوميجا ٣ مثل السلمون، التونة.
２- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل اللبن، والجبن القريش وبعض العصائر الفريش مثل البرتقال بالإضافة لتناول البيض وخصوصًا الصفار، لتعويض ما يفقده الجسم من معادن وعناصر خاصة فيتامين د.