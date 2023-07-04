أعراض نقص فيتامين د .. لن تتوقع ما يحدث لجسمك

الوكيل الاخباري - كشف الدكتور إبراهيم سعيد جمعة أخصائي الباطنة وسوء التغذية عن تأثير نقص فيتامين د على الجسم وأعراضه وأسبابه، ملفتا أن نقص فيتامين د يعني انخفاض مستواه في الدم، مما يؤثر بشكل كبير على الصحة العامة للإنسان.

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وأضاف ، أن هناك مايقرب من 50% من سكان العالم يعانون من عدم وجود كمية كافية من فيتامين دال في الجسم.



-كيف يحافظ فيتامين د على الجسم؟

يعمل فيتامين د على الحفاظ على قوة العظام والأسنان.

تعزيز وظيفة العضلات.

تسهيل حركة التواصل بين العقل والجسم.

محاربة العدوى، وتعزيز المناعة.



-ما أعراض نقص فيتامين د

حدوث دوخة.

وجود ضعف في العضلات.

وجود ألم المفاصل.

تغير الحالة المزاجية.



-أسباب نقص فيتامين د

１- التقدم في العمر يسبب قلت إنتاج فيتامين (د) بمرور الوقت.

２- قلة التعرض لأشعة الشمس.

３- سوء التغذية.

４- البشرة الداكنة.

５- الأمراض المزمنة.

６- عدم امتصاص الجسم لفيتامين د بشكل كافي نتيجة للتعرض لبعض الأمراض.



-كيف يتم تعويض فيتامين د؟

يمكن تعويضه عن طريق اتباع تلك الخطوات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:

１- عن طريق تناول الأطعمة الغنية بأوميجا ٣ مثل السلمون، التونة.

２- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل اللبن، والجبن القريش وبعض العصائر الفريش مثل البرتقال بالإضافة لتناول البيض وخصوصًا الصفار، لتعويض ما يفقده الجسم من معادن وعناصر خاصة فيتامين د.

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