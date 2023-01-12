ما علاقة دواء النقرس بعلاج ارتفاع ضغط الدم؟

الوكيل الإخباري-يؤدي ارتفاع حمض اليوريك إلى الإصابة بالنقرس، الذي يسبب التهاب وألم في المفاصل، خاصة في إصبع القدم الكبير.

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وقال الدكتور ديفيد بيرلماتر، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة ميامي ميلر الأمريكية ، إن حمض اليوريك يرتبط أيضًا بزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم ومقاومة الأنسولين الذي يعد مقدمة للإصابة بالسكري، حسبما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وأضاف بيرلماتر، أنه اتطلع بالفعل على دراسات تظهر أن الكثير من حمض البوليك لم يكن ضارًا على الدماغ فحسب، بل يمكن أن يضر بصحة الجسم بطرق متعددة.



وتابع أن حمض البوليك قد ينتج عندما يتم تكسير سكر الفركتوز في الجسم، موضحًا أن الفركتوز الموجود بشكل طبيعي في الفاكهة والخضروات ليس مشكلة، لأنه يأتي ممزوجًا بالألياف، ما يساهم في تغذية بكتيريا الأمعاء الجيدة، لكن الفركتوز الموجود في السكر ليس مفيدًا جدًا.



وأكد بيرلماتر، أن السكر يتكون من مزيج بنسبة 50:50 من الفركتوز والجلوكوز، لافتًا إلى أن الفركتوز قد يسبب ارتفاع حمض البوليك.



وأظهرت دراسة منشورة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية عام 2008، أن 90% من المراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة أو ارتفاع ضغط الدم لديهم مستويات عالية من حمض البوليك، وعندما تم إعطاؤهم دواء النقرس لتقليل مستويات حمض اليوريك لديهم، فقد أدى ذلك إلى تحسين عوامل الخطر الخاصة بأمراض القلب، بما في ذلك ضغط الدم ونسبة الدهون في الدم.



يوصي الدكتور بيرلماتر بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة للتخلص من إنزيم معين يقوم بإنتاج حمض البوليك.



الكونسلتو الطبي

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