أطعمة فعالة لخفض ضغط الدم

الوكيل الإخباري-الصوديوم ضروري لصحتك، لكن الكميات الكبيرة منه يمكن أن تلحق الضرر بصحتك، وهذا هو سبب احتياجك لهذه الأطعمة منخفضة الصوديوم للتحكم في ارتفاع ضغط الدم لديك، وفي هذا التقرير نتعرف على 5 أطعمة للتحكم في ارتفاع ضغط الدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".





اضافة اعلان

إليك 5 أطعمة منخفضة الصوديوم لخفض ضغط الدم المرتفع:



1. السبانخ

تحتوي هذه الخضروات الورقية الخضراء على معادن حيوية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك، والتي تساعد على تنظيم وتقليل ضغط الدم.



بالإضافة إلى ذلك، فهي رائعة بسبب محتواها المنخفض من السعرات الحرارية والألياف العالية.

أضف القليل من أوراق السبانخ الطازجة إلى السلطات والسندويشات.

2. الموز

يساعد الموز في خفض ضغط الدم لأنه منخفض الصوديوم وبسبب محتواه العالي من البوتاسيوم. يمكنك تضمينه في نظامك الغذائي عن طريق إضافته إلى أشياء مثل الخبز والكعك والحبوب والمزيد.

3. البنجر

من المنطقي تضمين هذه الخضروات الجذرية الحمراء في نظامك الغذائي بسبب ارتفاع مستوى النترات ، المعروف بإرخاء الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم.



وجدت دراسة أن شرب عصير البنجر يمكن أن يخفض ضغط الدم وإذا استمررت في استهلاك العصير لفترة طويلة من الزمن، فقد يكون التأثير أفضل.

4. دقيق الشوفان

لدقيق الشوفان نفس التأثيرات المفيدة على ضغط الدم مثل النظام الغذائي الغني بالحبوب الكاملة والألياف. يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.



يمكن إعداد هذا الطبق منخفض الصوديوم بعدة طرق ، مثل إضافته إلى مجموعة متنوعة من العناصر المخبوزة أو تقديمه كعصيدة ساخنة مع الفاكهة.



5. الكرفس

تستخدم هذه العشبة الورقية لخفض ضغط الدم المرتفع وفقًا للبحث ، فإن تناول ما لا يقل عن أربعة سيقان من نبات الكرفس كل يوم يمكن أن يخفض ضغط الدم المرتفع. الفثاليدات النباتية هي مواد كيميائية نباتية تعمل على إرخاء الأنسجة العضلية في جدران الشرايين للسماح بتدفق الدم المعزز وخفض مستويات الضغط العالية.

اليوم السابع