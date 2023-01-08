الأحد 08-01-2023
الوكيل الاخباري

التربية: صرف رواتب معلمي الإضافي الأسبوع القادم

الخارجية: نتابع مع السلطات البريطانية جهود البحث عن الطالب دبور

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأرصاد: أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة في إربد

جامعة العلوم والتكنولوجيا تنعى الطالبة مرام الطلافحة

البنك الدولي: اشتداد أزمة الديون في العالم وبلدان مُعرضة للمديونية الحرجة

مصدر يتوقع اصدار ديوان الخدمة للكشف التنافسي الجديد آذار المقبل

التنمية تحذر من أرقام عشوائية تدعي تقديم مساعدات مالية

قانونية النواب: لم يصلنا أي مشروع قانون للعفو العام

التعليم العالي توضح بشأن المنح والقروض الجامعية

الأحد، 08-01-2023 12:27 م

طرق طبيعية لخفض ضغط الدم

tbl_articles_article_22636_8617053ad9f-7eb0-4598-802e-0a7fb24b4f92


الوكيل الإخباري-بعض الناس يُعانون من ارتفاع ضغط الدم لسنواتٍ دونَ أن يشعروا بأي عَرَض، وضغط الدم المرتفع وغير المُراقَب يزيد من احتمالات الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، مثل: النوبة القلبية، والسكتة الدماغية.

اضافة اعلان


يتطور ضغط الدم المرتفع في الغالب على مدى سنواتٍ طويلة وفي نهاية الأمر يظهر عند كل الناس تقريبًا، لحسن الحظ إن اكتشاف المرض سهلٌ جدًا، وبالتالي تكون السيطرة عليه ممكنةً بمساعدة الأطباء.


ارتفاع ضغط الدم منتشرٌ أساسًا بين البالغين، لكنّ الأطفال أيضًا قد يكونون عرضة للإصابة به في بعض الأحيان.


يتطور ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأطفال كنتيجة لمشكلات في الكلى أو في القلب، لكن عددًا كبيرًا ومتزايدًا من الأطفال يصبح معرّضًا للإصابة بارتفاع ضغط الدم نتيجة عادات حياتية سيئة، مثل: التغذية غير السليمة وغير الصحية، وانعدام النشاط الجسدي.

 

أعراض ارتفاع ضغط الدم


لا تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم لدى أغلب الناس الذين يعانون منه، كذلك الأمر في الحالات التي يسجل فيها ضغط الدم قيمًا مرتفعةً إلى درجة تشكيلها خطرًا.
عند قسم من المرضى تظهر في مراحل المرض الأولى الأعراض الآتية:


أوجاعٌ خفيفةٌ في الرأس.
دوخة.
نزيفٌ من الأنف بشكلٍ يفوق العادة.

 

لكن هذه الأعراض والعلامات تظهر عادةً عندما يصل المرض مرحلةً متقدمةً أكثر إلى حد تشكيله خطرًا على الحياة.

العلاجات البديلة


هنالك عدة إضافات غذائية أي أغذية تكميلية طبيعية قد تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وتشمل:



بزر القطـوناء (Blond psyllium).
حمض الألفا لينولينيك.
الكاكاو.
الكالسيوم.
زيت كبد سمك القدّ (Cod liver oil).
الأحماض الدهنية أوميغا 3.
الثوم.


الطريقة المُثلى لدمج هذه المواد في نظام التغذية هي عن طريق تناول مأكولاتٍ غنية بهذه المواد.


يُوصى باستشارة طبيب قبل تناول مثل هذه المكملات خلال تلقّي علاج ضغط الدم، فهناك أغذيةٌ تؤثر على فاعلية الأدوية وتؤدي إلى أعراضٍ جانبيةٍ مؤذية.


كذلك من الممكن ممارسة تقنيات استرخاء، مثل: اليوغا، أو التنفس العميق لتحقيق الهدوء النفسي وخفض مستوى التوتر. طرق الاسترخاء هذه قد تخفّض ضغط الدم المرتفع بشكلٍ مؤقت.

 

ويب طب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120236171248423228016

خبراء صحة يقدمون 6 أغذية لخفض نسبة السكر في الدم

file

10 مواد غذائية لعلاج التهاب الحلق

2019_3_19_17_48_15_543

إلى ماذا ينذر اصفرار العين ؟

ظهور-دم-مع-البلغم-الأسباب-والعلاج

البلغم المصحوب بالدم .. اسبابه ومدى خطورته والعلاج

النوم-1024x512

أسباب كثرة النوم خلال الشتاء وطرق للتغلب على الكسل

202317191436498S0

ما العلاقة بين مواقد الغاز والربو؟

أخبار متعلقة
ما_أسباب_برودة_الأطراف

8 اسباب لبرودة اليدين .. وحالة تستدعي القلق

2023_1_2_14_27_8_783

علاجات منزلية للتخلص من كرة الحلق

فطريات_القدم

طرق طبيعية لعلاج فطريات القدم

2018_3_1_11_46_10_809

ما هي حساسية السُمسم وأعراضها؟

6538-تليف-الكبد-عند-الأطفال

كيف تكتشف الأم إصابة طفلها بتليف الكبد؟

tbl_diseases_disease_300_415c503a1a1-eb0c-4fd1-8ef6-6810b0b3f515

اعراض مبكرة تكشف الاصابة بالفشل الكلوي