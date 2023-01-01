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الأحد، 01-01-2023 11:59 ص

ما هو العامل الأكثر تسببًا بارتفاع ضغط الدم ؟

هل-ارتفاع-ضغط-الدم-يسبب-الوفاة


الوكيل الإخباري-يمكن لعوامل خطر مختلفة أن تضع الأساس لارتفاع ضغط الدم، وعلى رأسها زيادة الوزن والتدخين.

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كما هو الحال مع العديد من الحالات الأخرى، يلعب نظامك الغذائي أيضًا دورًا كبيرًا، والأسوأ من ذلك، أن أحد أكثر أسباب ارتفاع ضغط الدم شيوعًا هو أحد المكونات الشائعة المضمونة في خزانة مطبخك.


وتشرح Blood Pressure UK: "الملح يجعل جسمك يحتفظ بالماء، إذا كنت تأكل كثيرًا، فإن الماء الزائد في دمك يعني أن هناك ضغطًا إضافيًا على جدران الأوعية الدموية، ما يرفع ضغط الدم، إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فإن الكثير من الملح سيرفعه أكثر، وقد يعني أن أي أدوية لضغط الدم تتناولها لا تعمل كما ينبغي".

علاوة على ذلك، فإن خفض تناول الملح "سيبدأ في إحداث فرق بسرعة كبيرة، حتى في غضون أسابيع"، وفقًا لمنظمة ضغط الدم في المملكة المتحدة.


وتؤكد NHS البريطانية أن البالغين يجب أن يأكلوا أقل من 6 جرامات من الملح يوميًا.


وتضيف Blood Pressure UK: "معظم الملح الذي نأكله مخفي في الأطعمة التي نشتريها جاهزة، مثل الخبز والبسكويت وحبوب الإفطار والصلصات والتوابل، فضلا عن الوجبات الجاهزة".


في الواقع، يمثل هذا الملح المخفي حوالي ثلاثة أرباع (75%) من الملح الذي يأكله الناس، وهذا يعني أن كمية صغيرة فقط تأتي من الملح الذي تضيفه إلى الطبخ أو على المائدة.


وتقول المؤسسة الخيرية: "تحقق من معلومات التغذية الموجودة على ملصقات الطعام لمعرفة ما إذا كانت منخفضة أو متوسطة أو عالية في الملح، وقارن بينها وبين المنتجات الأخرى للعثور على الخيارات الصحية".

 

 الكونسلتو

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