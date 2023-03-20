هل يساعد الكافيين على خفض الوزن؟

الوكيل الإخباري- وجدت دراسة سويدية عن الاستعداد الوراثي للتعامل مع مستويات عالية من الكافيين في الدم، أن زيادته ترتبط بانخفاض كل من وزن الجسم، وخطر الإصابة بالسكري من النوع 2.



وأجريت الدراسة في معهد كارولينسكا، ونُشرت في المجلة الطبية البريطانية، وفحص الباحثون الجينات الخاصة بالتمثيل الغذائي للكافيين لدى 9876 فرداً معظمهم من أصول أوروبية، إضافة إلى جمع بيانات عن صحة القلب، ومستوى الدهون والجلوكوز في الجسم.



وتبين أن من لديهم جينات تعمل على إبطاء التمثيل الغذائي للكافيين، يرتفع لديهم مستواه في الدم من خلال شرب القليل من القهوة، وهم أيضاً لديهم دهون أقل في الجسم، وخطر أقل في الإصابة بمرض السكري.



وتوصلت النتائج إلى أن تراجع خطر السكري في هذه الحالة يرتبط بنسبة 45% بانخفاض مستوى الدهون في الجسم. لكن لم يتم رصد علاقة بين مستوى الكافيين في الدم وصحة القلب والأوعية الدموية.



وكانت دراسة سابقة قد وجدت أنه مقابل كل فنجان قوة تشربه يومياً يقل خطر السكري بنسبة 7%.



ويقتصر مجال الدراسة الجديدة على الجينات كما يؤخذ عليها اقتصارها على ذوي الأصول الأوروبية. وتوجد فوائد عديدة للقهوة والشاي تم رصدها في أبحاث سابقة.

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