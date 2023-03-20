الإثنين 20-03-2023
الوكيل الاخباري

القبض على أشخاص سرقوا قطع حديدية من الضغط العالي في البادية الشمالية

118 مليون م3 تخزين سدود المملكة بعد المنخفض الأخير

الذهب يتجاوز 2000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ عام

تجميد عضوية النائب عبدالرحمن العوايشة 4 أشهر

الحكومة تقرر تحديد سقوف سعرية لاسعار الدجاج اعتباراً من يوم غد الثلاثاء

الكويت: إعلان حالة طوارئ بعد تسرب نفطي غرب البلاد

26756 حالة طلاق في الأردن من بينها 415 حالة خلع بالعام الماضي

إعفاء موظف من السجن 5 سنوات بعد اعترافه ودفعه قيمة ما اختلس

الحكومة الفرنسية تواجه اليوم مذكرتين لحجب الثقة

قاضي القضاة: الطلبات المرهقة وراء عزوف الشباب في الأردن عن الزواج

الإثنين، 20-03-2023 09:06 ص

هل يساعد الكافيين على خفض الوزن؟

60100c4142360464674f0f27


الوكيل الإخباري- وجدت دراسة سويدية عن الاستعداد الوراثي للتعامل مع مستويات عالية من الكافيين في الدم، أن زيادته ترتبط بانخفاض كل من وزن الجسم، وخطر الإصابة بالسكري من النوع 2.

وأجريت الدراسة في معهد كارولينسكا، ونُشرت في المجلة الطبية البريطانية، وفحص الباحثون الجينات الخاصة بالتمثيل الغذائي للكافيين لدى 9876 فرداً معظمهم من أصول أوروبية، إضافة إلى جمع بيانات عن صحة القلب، ومستوى الدهون والجلوكوز في الجسم.

وتبين أن من لديهم جينات تعمل على إبطاء التمثيل الغذائي للكافيين، يرتفع لديهم مستواه في الدم من خلال شرب القليل من القهوة، وهم أيضاً لديهم دهون أقل في الجسم، وخطر أقل في الإصابة بمرض السكري.

وتوصلت النتائج إلى أن تراجع خطر السكري في هذه الحالة يرتبط بنسبة 45% بانخفاض مستوى الدهون في الجسم. لكن لم يتم رصد علاقة بين مستوى الكافيين في الدم وصحة القلب والأوعية الدموية.

وكانت دراسة سابقة قد وجدت أنه مقابل كل فنجان قوة تشربه يومياً يقل خطر السكري بنسبة 7%.

ويقتصر مجال الدراسة الجديدة على الجينات كما يؤخذ عليها اقتصارها على ذوي الأصول الأوروبية. وتوجد فوائد عديدة للقهوة والشاي تم رصدها في أبحاث سابقة.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6417f95f4236041064051b87

تغيرات في اللسان قد تكشف السرطان

48658b8f-6c5d-4bb2-8733-f1125845ffa9

6 طرق لادارة نوبات الهلع عند حدوثها

57123-اطعمة-لتقوية-صحة-العظام

مواد غذائية لدعم متانة العظام والمفاصل

image

اكتشاف خلل يؤدي إلى الإصابة بالسكري

image

فوائد التين المجفف على الريق: حقيقة أم خرافة؟

tbl_articles_article_20062_3068c65808b-0e55-49c8-b877-bf3b681d0fef

هل تعاني من فرط النوم؟.. إليك الأسباب والعلاج

أخبار متعلقة
image

ما هو تأثير الكافيين على الدهون والسكري؟

6411a1ea4c59b7604b249ed6

ما هي كمية القهوة اليومية التي نحتاجها لدرء خطر الإصابة بـ"قاتلين صامتين"؟

1035537620_167_0_834_667_640x0_80_0_0_46eeabdabd7292784f673fa9154c14f2

3 دراسات مهمة حول تأثير قلة النوم على الوزن

متى-يظهر-تأثير-الرجيم-على-الجسم_700x330

هذا ما يحدث للجسم عند اتباع حمية قاسية !

image

دراسة ترصد ما الذي يحدث لدماغ الإنسان بعد ليلة واحدة فقط دون نوم.. والنتيجة صادمة!

turkish-tea-glass-2

الشاي يحمي الجسم من التجلّطات... هذه هي الكمية المثالية يومياً