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الأربعاء، 20-04-2022 03:06 م

ما فوائد قمر الدين وأضراره؟ حقائق يجب معرفتها

فوائد_قمر_الدين_الصحية


الوكيل الإخباري - يعتبر قمر الدين من الأصناف الأساسية التي يتم تناولها في رمضان وخصوصًا خلال فترة السحور، ويتم صنع عجينته من المشمش المجفف.

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ومن الممكن تحضيره في المنزل أو شراؤه جاهزًا، لكن في الحالة الثانية يجب الانتباه إلى أنه قد يحتوي على بعض المواد الحافظة والسكريات الصناعية.


من المهم التمييز بين فوائد قمر الدين وبعض الأضرار التي يمكن أن تنتج عن تناوله.


فوائد قمر الدين
من الأفضل تعلم كيفية تحضير قمر الدين في المنزل. فهو في هذه الحالة يوفر العديد من الفوائد الصحية.

– يعتبر مصدرًا مهمًا للعديد من المكونات الغذائية مثل البوتاسيوم والفيتامين A ومضادات الأكسدة وخصوصًا الكاروتينات التي تحمي الجسم من تأثير العوامل الضارة وتعمل على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الالتهابات والجذور الحرة وعوامل الإصابة بالسرطان.
– يمد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها في أيام الصوم الطويلة، لكن من الأفضل تناوله باعتدال من أجل عدم اكتساب الوزن.
– يحتوي على الألياف القابلة للذوبان، مما يعني أنه يساهم في تسريع عملية الهضم وفي الحد من المعاناة من الإمساك.
– يوفر للجسم جزءًا من حاجته من الكالسيوم، لذا يمكن الاستفادة منه من أجل حماية صحة الفم والعظام.
– ينصح مرضى فقر الدم بتناوله لأنه يحتوي على نسبة مهمة من الحديد.
– يساعد على الحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.
– هو مصدر للبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.


أضرار قمر الدين
رغم فوائده الكثيرة، يمكن قمر الدين أن يسبب المعاناة الصحية في حال تم تناوله بكمية كبيرة.
– قد يسبب زيادة الوزن لأن هذا الصنف يحتوي على نسبة مرتفعة من السكريات.
– قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، كما قد ينتج عن ذلك الشعور بالعطش الدائم في نهار صوم.

 

 

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