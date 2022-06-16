ما هي أسباب ألم الساقين والركبة

الوكيل الإخباري - في بعض الأحيان يتسبب الإجهاد اليومي بعد العمل في شعورنا بألم الساقين والركبة، وقد تعكس تلك الآلام في بعض الحالات إصابة أو مشكلة مزمنة يعاني منها بعض المرضى، لهذا السبب نستعرض في هذا المقال أهم أسباب ألم الساقين والركبة؛ حتى يتضح الفرق بين الآلام الطبيعية الشائعة، وبين الآلام التي تستدعي زيارة الطبيب لتشخيص حالة المريض.

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أسباب ألم الساقين



هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ألم الساق، قد لا يتمكن المريض من تحديد السبب في أغلب الحالات؛ نظراً لوجود تشابه كبير في أعراض كثير من المشكلات الطبية التي تسبب ألم الساقين، لهذا السبب نلقي الضوء في هذا الجزء من المقال على أشهر أسباب ألم الساقين.

- تضيق العمود الفقري: يعاني بعض المرضى من تضيق العمود الفقري (بالإنجليزية: Spinal Stenosis)، وهي مشكلة تحدث نتيجة لضيق المسافات داخل العظام في العمود الفقري، مما يسبب ضغطاً على الأعصاب في منطقة الساق، وظهور ألم يشبه الوخز في الساقين.

- تشنجات الساق: تشنجات الساق هي عبارة عن نوبات عابرة من التقلصات التي تحدث غالباً في العضلة الخلفية من الساق، تؤثر هذه التشنجات عادةً على كبار السن، ويزيد معدل حدوثها ليلاً أثناء النوم.





- كسور الإجهاد: كسور الإجهاد هي عبارة عن كسور تحدث نتيجة للضغوط المتكررة أثناء ممارسة التمارين الرياضية، قد لا يلاحظ الشخص هذه الكسور في بداية الأمر، لكنها تتضح تدريجياً مع تكرار ممارسة التمارين.

- الإجهاد أثناء الرياضة: قد يؤدي المجهود الزائد أثناء التمارين الرياضية إلى زيادة الحمل على عضلات وأوتار الساق، مما يتسبب في ألم شديد وموضعي في عضلات الساق، وفي بعض الأحيان ألم حول عظم القصبة.

خشونة المفاصل: تعد خشونة المفاصل من المشكلات الشائعة عند كبار السن، كما يعد الرياضيون، وعمال البناء، والأشخاص الذين يقومون بحركات متكررة تؤثر على الركبة من أكثر الفئات المعرضة للإصابة بهذه المشكلة.

عرق النسا: يحدث عرق النسا عندما يتم الضغط على أحد أعصاب العمود الفقري، مما يتسبب في حدوث آلام تمتد من الورك إلى أسفل الساق، يعد الانزلاق الغضروفي السبب الأساسي وراء الإصابة بأكثر من 90% من حالات عرق النسا.

دوالي الساق: قد يؤدي تطور دوالي الساق إلى حدوث ألم شديد بها؛ نتيجة للجهد الإضافي الذي تبذله الأوردة لإعادة الدم إلى القلب، مما يؤدي إلى تمدد الأوردة وتورمها، وهو ما يسبب ألم الساق.

التهاب المفاصل: يعد التهاب المفاصل أو خشونة المفاصل من الأسباب الشائعة لألم الساقين، خاصةً عندما يؤثر الالتهاب على مفاصل الكاحلين، أو الوركين، أو الركبتين، مما يؤدي إلى عدم قدرة المريض تدريجياً على الحركة بشكل طبيعي.

الكسور: تتسبب الكسور في حدوث ألم حاد ومفاجئ في الركبة، يصاحب هذا الألم عادةً تورم شديد، إلى جانب عدم قدرة المريض على تحريك مفصل الركبة.

نصائح للوقاية من ألم الساقين والركبة



بطبيعة الحال لا يمكننا الوقاية من جميع المشكلات التي تسبب ألم الساقين والركبة، خاصةًَ الأسباب المتعلقة بالمشكلات المرضية، لكن هناك بعض النصائح التي تساعد بشكل عام على تحسين اللياقة العامة للجسم، وتقليل معدل الإصابات الناتجة عن ممارسة التمارين الرياضية بشكل غير سليم، من أهم هذه النصائح:



- الحفاظ على الوزن المثالي.

- ارتداء أحذية ذات مقاس مناسب؛ لأنها تحافظ على محاذاة وتوازن الساقين.

- الحرص على أداء تمارين الإحماء قبل ممارسة أي تمارين رياضية.

- الحرص على اختيار التمارين ذات التأثير المنخفض على الساق أو الركبتين.

- القيام بتدريبات الوزن؛ لأنها تساعد على تقوية عضلات الساقين؛ ليدعما الركبتين بشكل أفضل.

- استشارة أحد الخبراء بشأن الطريقة الصحيحة لممارسة التمارين الرياضية.

- عدم التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية فجأة؛ لأن ذلك يتسبب في ألم عضلات الساقين.



- لا ترتبط أسباب ألم الساقين والركبة بالمجهود الزائد أو الإصابات الرياضية فحسب كما يعتقد البعض، فهناك العديد من الأسباب المرضية التي تؤدي إلى ظهور هذه الآلام، الأمر الذي يستدعي زيارة الطبيب؛ لأنه الوحيد القادر على تشخيص سبب الألم، وتحديد العلاج المناسب له.

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