ما هي أسباب تشنجات القدم؟

الوكيل الإخباري - قال الدكتور برنهارد ديكرايتر إن تشنجات القدم لها أسباب عديدة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطير.



وأوضح اختصاصي إعادة التأهيل الألماني أن الأسباب البسيطة لتشنجات القدم تتمثل في التحميل الزائد على عضلات القدم، على سبيل المثال أثناء الركض.

كما قد ترجع تشنجات القدم إلى نقص المغنسيوم في الجسم، وهو ما يمكن مواجهته من خلال تناول الأغذية الغنية بالمغنسيوم، مثل المكسرات والموز وخبز الحبوب الكاملة.

أما الأسباب الخطيرة لتشنجات القدم فتكمن في داء السكري وأمراض الأعصاب والغدة الدرقية واضطرابات سريان الدم، بالإضافة إلى تشوهات القدم مثل القدم المسطحة أو المقوسة.

وللوقاية من تشنجات القدم ينبغي الحرص على استرخاء عضلات الدم بانتظام، وذلك من خلال رفع الأقدام أو أخذ حمام دافئ.

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