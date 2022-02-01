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الثلاثاء، 01-02-2022 02:52 م

ما هي أسباب وأعراض التهاب الدم الفيروسي

ما-هو-التهاب-الدم-الفيروسي


الوكيل الإخباري - يحدث التهاب الدم الفيروسي جراء وصول الفيروسات إلى مجرى الدم وإصابته بالعدوى، والتسبب بإفراز مواد كيميائية ومواد إلتهابية لمحاربة الأنواع المختلفة من الجراثيم لتحفيز جهاز المناعة على مهاجمة مسببات البكتيريا في الجسم دون سيطرة. ما يؤدي إلى مجموعة من الأعراض التي قد يكون بعضها طفيفاً وبعضها الأخر خطيراً على صحة المريض كون هذا الإلتهاب قد يتسبب بالضرر لأنسجة وأعضاء الجسم المختلفة.

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هناك 3 أنواع من التهاب الدم الفيروسي:
1 - إلتهاب الدم المعتدل: يظهر عادة على شكل حمى وارتفاع بسيط في درجة الحرارة، مع تزايد عدد نبضات القلب وارتفاع معدل التنفس.
2 - إلتهاب الدم الحاد: ينتج عنه تناقص الصفائح الدموية في الجسم وعدم التبول بشكل طبيعي، كما لا يعود القلب قادراً على القيام بوظيفته الرئيسية لضخ الدم بشكل مناسب مع الشعور بألم في البطن.
3 - الصدمة الإنتانية: أكثر أنواع التهاب الدم الفيروسي خطورة، كونه يتسبب بانخفاض شديد في ضغط الدم والتعفن أو تسمم الدم بشكل كبير في جميع أنحاء الجسم.

 

ومن الأسباب المؤدية لمرض التهاب الدم الفيروسي:

1 - الالتهااب الرئوي الذي يصيب الرئتين.
2 - عدوى التجويف البطني، أو الصفاق، وهو التهاب يصيب الطبقة الرقيقة من الأنسجة التي تغطي التجويف البطني.
3 - إلتهابات الكلى.
4 - تجرثم الدم.
5 - ضعف عمل الجهاز المناعي.
6 - التقدم بالسن أو صغر السن.
7 - الجروعح والإصابات البالغة كالحروق.
8 - البقاء في العناية المركزة لوقت طويل، أو الحاجة للتعايش مع الأجهزة الطبية كالقثطرة البولية أو الأنابيب التنفسية 

 

 

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