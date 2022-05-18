ما هي أسباب وأعراض فرط شحميات الدم

الوكيل الإخباري - ما هو فرط شحميات الدم وكيف يمكن الوقاية منه، ومرض فرط شحميات الدم من أنواع اضطرابات الدهون التي تشهد ارتفاعاً في مستويات الكوليسترول إضافة للبروتينات الشحمية منخفضة الكثافة LDL في مقابل انخفاض مستويات البروتينات الشحمية مرتفعة الكثافة HDL، وثلاثيات الغليسريد عن معدلاتها الطبيعية.





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فضلاً عن الورم الأصفر، فإن ثلاثيات الغليسريد التي تتجاوز قيمة 200 مللم قد تؤدي إلى ترسب الدهون بشكل مفرط في الأوعية الدموية لشبكية العين، وهو ما يُعرف بإسم فرط شحميات الدم في الشبكية، مسبباً بعض المشاكل في الشبكية.





وفرط شحميات الدم من الإضطرابات الوراثية النادرة، وغالباً ما يتم الإشتباه بوجود خلفية وراثية عند ظهور أمراض التصلب العصيدي عند الشباب. وتُعد اضطرابات الشحميات أكثر شيوعاً عند الرجال قبل بلوغهم سن الخمسين، لكنها شائعة أكثر عند النساء بعد هذا السن ويعود السبب في ذلك للتأثير الوقائي للهرمونات النسائية التي تتعرض لاضطرابات كثيرة.

ومن الأسباب الأخرى والمضاعفات التي تؤدي لفرط شحميات الدم كما أوردها موقع "ويب طب":



1 - مرض قصور الدرقية.

2 - المتلازمة الكُلائية وأمراض الكلى المزمنة.

3 - داء السكري.

4 - فقدان الشهية العصبي.

5 - متلازمة كوشينغ.

6 - العوامل الوراثية.

7 - تناول بعض الأدوية مثل مدرات البول، وحاصرات بيتا، والستيرويدات.

وبما أن فرط شحميات الدم يؤيد لارتفاع البروتينات الشحمية منخفضة الكثافة LDL، فإن هذا المرض قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض التصلبية. مع الإشارة إلى أن ما يقرب من ربع إلى ثلث عدد سكان العالم الغربي مصابون بمتلازمة الأيض المتعلقة باضطراب الشحميات، ومن أعراضها:



1 - اتساع محيط الخصر.

2- ارتفاع ضغط الدم.

3 - ارتفاع ثلاثيات الغليسريد.

4 - انخفاض في قيم البروتينات الشحمية عالية الكثافة.

5 - ارتفاع في مستويات الغلوكوز.

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