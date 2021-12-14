الوكيل الإخباري - ما هي أعراض حمى البحر المتوسط وما هي المضاعفات، وتعد حمى البحر المتوسط من الأمراض الوراثية ذاتية الإلتهاب، وهي مرض شائع بين أفراد العائلة الواحدة. وتتسبب حمى البحر المتوسط بارتفاع درجات الحرارة بشكل متكرر، فضلاً عن انتفاخ البطن المؤلم والرئتين والمفاصل.

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وتتسبب حمى البحر المتوسط بارتفاع درجات الحرارة بشكل متكرر، فضلاً عن انتفاخ البطن المؤلم والرئتين والمفاصل.

ما هي أعراض حمى البحر المتوسط



1- الحمى وارتفاع درجات الحرارة.

2- ألم البطن والصدر.

3- ألم وتورم المفاصل.

4- طفح جلدي أحمر على الساقين، خصوصاً تحت الركبتين.

5- آلام العضلات.

6- كيس صفن متورم ورخو.

وبين الهجمة والأخرى، يشعر المصاب بأنه طبيعي. وقد تكون الفترات المنقطعة الأعراض قصيرة لتستمر لبضعة أيام فقط، أو طويلة بحيث تستمر لعدة سنوات.

المصدر - هي