أفضل غذاء لصحة المفاصل

الوكيل الإخباري - قدمت خبيرة التغذية سفيتلانا فوس نصائح حول نظام غذائي يعزز صحة المفاصل في مقابلة مع "سبوتنيك". وحذرت من أن ضعف المفاصل والعظام يمكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام.

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وفقًا لها، من الضروري تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم. بادئ ذي بدء، منتجات الألبان. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزبدة و كبد سمك القد وصفار البيض مفيدة للمفاصل، لأنها تحتوي على الكثير من فيتامين د.



من بين أمور أخرى، أشارت الخبيرة إلى أهمية السيلينيوم والكبريت للعظام، والتي تشارك بنشاط في عمليات تغذية المفاصل. توجد هذه المواد في الثوم والبيض والدجاج والأسماك والديك الرومي وكبد البقر والفطر والجبن والبقوليات والحبوب.



في هذه الحالة، لا تحتاج إلى العلاج الذاتي، وفي حالة وجود مشاكل صحية يجب عليك أولاً استشارة الطبيب.

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