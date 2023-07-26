ما هي علامات الخطر المبكرة لسرطان العظام؟

الوكيل الإخباري- يُصيب سرطان العظام، كما يوحي اسمه، العظام، والأنسجة الرخوة التي تتضمن العضلات، والدهون، والأوعية الدموية، والأوتار، وبطانة المفاصل.



وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هناك أكثر من 70 نوعًا من سرطان العظام، ويختلف أسلوب العلاج باختلاف نوعه وموضعه





ويُصيب هذا المرض المراهقين، واليافعين، والبالغين الشباب، والأطفال أيضًا.





وتناولت "صحة جدة"، بتغريدة عبر حسابها على منصة "تويتر"، أبرز الأعراض المرافقة لسرطان العظام.

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وجاء من بينها:



ألم العظام

التورم والالتهابات

الإرهاق

ضعف في العظام

فقدان التوازن



التدابير الوقائية للحدّ من الإصابة بسرطان العظام:



تقليل التعرض للأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية

تجنب التدخين والتعرض للتدخين السلبي

الاهتمام بالتغذية السليمة وممارسة النشاط البدني بانتظام

تجنب التعرض المفرّط للمواد الكيميائية الضارة

إجراء فحص دوري للكشف المبكر عن سرطان العظام

الحفاظ على وزن صحي



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