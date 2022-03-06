ما هي كمية الحليب التي يجب أن يتناولها شخص تجاوز 50 عام

الوكيل الإخباري - سواء كنت تبلغ من العمر 5 أعوام أو 65 عاماً، من المفترض أن يساعد شرب الحليب في الحفاظ على صحة عظامك. وبالنسبة للرجال والنساء ينبغي تناول 3 أكواب من الحليب يومياً أو ما يعادلها من منتجات الألبان بداية من سن الـ 50.



بينما تحث توصيات جامعة هارفارد على تناول كوب أو اثنين يومياً فقط والحصول على الكالسيوم وفيتامين "د" من مصادر أخرى. ومع ذلك، نظراً لاحتواء كثير من الأطعمة وخاصة الحلويات على الحليب، قد يكون من الصعب معرفة الكمية التي يجب أن تشربها يومياً.



فبالإمكان تلبية هذا المدخول من الحليب عن طريق عدد من منتجات الألبان، مثل: اللبن (الزبادي)، والجبن، وحليب الصويا المدعم بالكالسيوم. وقد تشمل المصادر أيضاً الحلويات التي تحتوي على الحليب، مثل الآيس كريم والزبادي المجمّد والحلوى المصنوعة من الحليب.



لكن هناك تحذير عندما يتعلق الأمر بمنتجات الألبان. ففي حين أن كوباً واحداً من الحليب أو الزبادي أو الزبادي المجمد أو حليب الصويا أو البودنج القائم على الحليب يعادل كوباً واحداً من منتجات الألبان، فإن الأمر نفسه لا ينطبق على الجبن والآيس كريم.



فحوالي 40 غراماً من الجبن الصلب (مثل الموزاريلا والبارميزان والشيدر والجبن السويسري) تعد كوباً واحداً من منتجات الألبان. ويعتبر مقدار كوبين من الجبن القريش بمثابة كوب واحد من الحليب، بينما يعادل كوب ونصف من الآيس كريم كوباً واحداً.



وينبغي هنا أخذ كمية الدهون والسكر التي يحتويها الآيس كريم أو الزبادي المجمد أو البودنج أو الزبدة أو القشدة في الاعتبار.

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