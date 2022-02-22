الوكيل الإخباري - تعتبر فترة الحمل من أكثر المراحل الحساسة في حياة كل امرأة متزوجة، وعلى الرغم من أن تجربة أو حالة كل حامل تختلف عن غيرها، إلا أنه أحياناً ما يمكن أن تمر بعض السيدات بالحمل عالي الخطورة.





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في السطور التالية نوضح ما هو الحمل عالي الخطورة، والأطعمة الأساسية التي يُنصح بها في هذه الفترة.





1. ما الحمل عالي الخطورة؟

يعني أن الحامل أو جنينها يواجهان مشكلة صحية أو أكثر، وهناك احتمالية كبيرة للولادة المبكرة.

كما هناك عوامل عدة تشير للحمل عالي الخطورة، وتشمل: العمر أقل من 17 عاماً، وأكبر من 35 عاماً، النحافة الشديدة أو السمنة قبل الحمل، الحمل في توأم ثنائي أو أكثر، ارتفاع الضغط، السكري، الاكتئاب وغيره من مشاكل صحية، مواجهة مشاكل في الحمل السابق بما في ذلك المخاض المبكر أو إنجاب طفل ذو مشاكل جينية أو عيب خلقي.

2. أطعمة أساسية في الحمل عالي الخطورة



-الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة تعد مصدراً غنياً بالمعادن والألياف وفيتامين B، وهي عناصر ضرورية لنمو الجنين، كما أنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بالإمساك والبواسير أثناء الحمل.

ويوصى بتجنب الحبوب الكاملة المكررة مع تعزيز استهلاك مصادر الحبوب الكاملة الصحية التي تشمل دقيق القمح والشعير والشوفان والأرز البني الغني بالمعادن والألياف.



-المصادر الغنية بالبروتين

البروتينات ضرورية لنمو الطفل وتطوره وانخفاضها أثناء الحمل يسبب نقص البروتين وخلل نمو الجنين، لذا من الهام تناول البروتينات بالكمية المناسبة أثناء الحمل، خاصة عالي الخطورة، وتشمل المصادر الطبيعية والصحية للبروتين كلا من البيض وفول الصويا والعدس واللحوم الخالية من الدهون بجانب الحمص والمكسرات غير المملحة والبذور.



-منتجات الألبان

منتجات الألبان بمختلف أنواع غنية بالكالسيوم، وهو عنصر ضروري أثناء الحمل لكل من الأم والجنين، إذ يساعد في بناء عظام وأسنان الطفل ويساعد أيضا في تقليل خطر الإصابة بتسمم الحمل.

هذا ويوصى باختيار المنتجات قليلة الدسم والسكري، وفي حالة حساسية الحليب، يمكن استبدال منتجات الألبان التقليدية ببدائل مثل حليب الصويا والزبادي غير المحلى والمدعم بالكالسيوم.



-النشويات

تعتبر النشويات أو الكربوهيدرات من المصادر الغنية للطاقة والفيتامينات والألياف، كما تساعد الحوامل على الشعور بالشبع والتغذية دون زيادة مستويات السعرات الحرارية، وتشمل أبرز مصادرها كل من البطاطس وحبوب الإفطار والخبز والأرز والذرة والدخن والبطاطا ودقيق الذرة.

كما يوصى في حالة الحمل عالي الخطورة بالتركيز على النشويات الغنية بالألياف وقليلة الدسم والسكر ومنخفضة الملح، مثل الخبز المصنوع من القمح الكامل والأرز البني والبطاطس بقشرها.



-الفواكه والخضروات الطازجة

يوصى للحوامل عموماً بما في ذلك في الحمل عالي الخطورة، بتناول الفواكه والخضروات الطازجة يومياً، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، خاصة فيتامينات A، B، C، D، E الأساسية لنمو الطفل وتساعد أيضا في الوقاية من الإمساك وتعزيز الهضم وترطيب الجسم.

زهرة الخليج

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