الأربعاء 09-08-2023
الوكيل الاخباري

كم كانت تكلفة الكوارث الطبيعية في النصف الأول من 2023؟

وفاة مريض داخل مستشفى الفحيص والامن يهرع الى المكان

مستشفى الجامعة يُصدر 234 بحثاً علمياً طبيا في 2022

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر المقبل

خلل فني يمنع الدخول لتطبيق سند

متى تنتهي موجة الحر التي تؤثر على الأردن اعتبارًا من غدٍ الخميس؟

المركزي: مساعٍ لتنظيم وتداول شيك الكتروني في الأردن

توضيح بشأن رواتب العاملين في المدارس الخاصة

مناشدة بالعثور على جواز سفر مصري فُقِد قبل وفاة صاحبه بساعات في تاكسي بعمان

اتفاق أردني رواندي على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

الأربعاء، 09-08-2023 12:55 م

متى تشكل اللحوم الحمراء خطراً؟

meat


الوكيل الإخباري - جددت مراجعة بحثية التساؤل عن أنواع اللحوم الحمراء التي ترتبط بمخاطر صحية على القلب، أو بالنسبة لأمراض السكري والسرطان، مؤكدة على أهمية هذه اللحوم من الناحية الغذائية.

اضافة اعلان


ولم تجد الدكتورة كاثرين لفينغستون من جامعة ديكن بأستراليا أدلة قوية على أن لحوم الحيوانات التي تتغذى على العشب كالماعز، أو على الحبوب مثل التي توجد في معظم منافذ التوزيع، تسبب خطراً مباشراً.


ووجدت المراجعة البحثية لـ 37 دراسة سابقة أنه لكل 50 غراماً إضافياً من اللحوم المصنعة المستهلكة يومياً، يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 26%، وخطر الإصابة بالسكري من النوع 2 بنسبة 44% في المتوسط.


لكن توجد أدلة ضعيفة على وجود علاقة بين تناول اللحوم الحمراء غير المصنعة وأمراض القلب ومرض السكري من النوع 2، بحسب موقع "كونفيرسيشن".


وأشار البحث إلى عدة عوامل تتداخل مع تأثير اللحوم الحمراء، مثل طريقة الطهي والحفظ.


فعند شوي شريحة من اللحم على نار مباشرة، تحدث تغييرات كيميائية نتيجة الشوي، ويرتبط تكرار استهلاك اللحم بهذه الطريقة بمخاطر سرطان القولون والمستقيم.


ويتم حفظ اللحوم المصنعة بالتدخين، أو المعالجة، أو التمليح، أو بإضافة مواد حافظة كيميائية، وهي معالجات تؤثر على عملية التمثيل الغذائي لهذه الأطعمة، ومن أمثلتها السجق والنقانق والبرغر.


كمية اللحوم الحمراء الصحية
وتوصي إرشادات التغذية في أستراليا بأن يأكل الشخص البالغ 455 غراماً كحد أقصى من اللحوم الحمراء الخالية من الدهون في الأسبوع، أي أقل من 65 غراماً.


بينما توصي مؤسسة القلب الأمريكية بتناول أقل من 350 غراماً من اللحوم الحمراء المطبوخة وغير المصنعة أسبوعياً، أو أقل من 50 غراماً في اليوم.


في الوقت الذي أكثر توصيات التغذية والبيئة تشدداً باستهلاك ما لا يزيد عن 98 غراماً من اللحوم الحمراء في الأسبوع، وكميات منخفضة جداً من اللحوم المصنّعة.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20238992135615QF

فوائد الخضروات المُرة لصحة جسمك ومناعته

_101635401_7d92e01b-04b4-4234-9521-0190d8ffadc6

اختراق قد ينهي جرعات الأنسولين

Doc-P-1095730-638271267581184909

حمى القرم القاتل...ماهي علامات الإصابة بهذا المرض ؟

f09085856

5 فوائد مذهلة لشرب الماء فور الاستيقاظ.. ستغير حياتك

زز

طبيب يكشف المضاعفات الخطيرة التي تسببها الحصبة

ط

خبيرة تغذية تحذر: هذا الخبز خطر على صحتك

أخبار متعلقة
وووو

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر بدون سكر؟

ك

قد يؤدي للوفاة .. طبيب شهير يحذر من الإفراط في شرب الماء

2023_8_6_16_44_3_653

أعراض أمراض القلب- 4 علامات تظهر على اليدين

0

اكتشاف هام قد يخلّص أشخاص من مرض قاتل

1875

نشاط يومي لـ 4 دقائق فقط قد ينقذك من الإصابة بمرض مميت !

99

7 أعراض تكشف إصابتك بالسكتة الدماغية