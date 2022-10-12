متى تكون درجة الحرارة خطيرة عند الأطفال وتستدعي الطوارئ ؟

الوكيل الإخباري-يوصي موقع سدرة للطب بالحصول على المشورة الطبية بحال ارتفاع درجة حرارة طفلك فورا في الحالات التالية .

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اذا كان طفلك :

-دون 3 أشهر وتصل درجة حرارته إلى 100.4 فهرنهايت (38 درجة مئوية) أو أكثر.

أكبر من 3 أشهر ويستمر ارتفاع درجة حرارته إلى 38 درجة مئوية أو أكثر لمدة يومين أو أكثر.



-يعاني من أي مشكلات طبية، بما في ذلك أمراض القلب أو الرئة أو المخ أو الجهاز العصبي.



-يعاني من إسهال مستمر لأكثر من يومين أو 3 أيام، أو تتفاقم الحالة لديه.

تقيؤ مستمر لأكثر من يوم.



يبدو عليه الإصابة بالجفاف، وتشمل علامات الجفاف ما يلي:

قلة التبول عن المعتاد.

يبكي بلا دموع.

أقل انتباها ونشاطا من المعتاد.

يعاني من عرض معين، مثل:

التهاب الحلق أو ألم في الأذن.

الشعور بألم أثناء التبول.

ظهور طفح جلدي جديد لا يزول عند الضغط عليه بزجاج شفاف.

إذا كنت قلقا على حالة طفلك.

متى يتطلب ارتفاع درجة الحرارة الذهاب إلى الطوارئ؟

يوصى "سدرة للطب" بالذهاب بطفلك إلى قسم الطوارئ إذا كان:



لا يستجيب لك، ويواجه صعوبة في الاستيقاظ.



يعاني من صعوبة في التنفس.



لون شفتيه أو لسانه أو أظافره أزرق.



قد بدأ في الميل إلى الأمام والترويل.



يعاني من تيبس في الرقبة.



مصابا بصداع شديد.

مصابا بألم شديد في البطن.



يعاني من طفح جلدي أو بقع أرجوانية اللون تشبه الكدمات على الجلد (لم تكون موجودة قبل مرضه).



ممتنعا عن شرب أي سوائل أو يبدو غير راغب في تناول أي سوائل.

متهيجا ولا يتوقف عن البكاء.



الجزيرة

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