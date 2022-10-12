الحمى عند الأطفال.. الأسباب والعلاج

الوكيل الإخباري-الحمى من الأعراض الشائعة التي تصيب كل طفل في مرحلة معينة، وهنا تبرز تساؤلات لدى الأهل مثل ما أسباب الحمى؟ ومتى تكون خطيرة؟ وما العلاج؟

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ما تعريف الحمى عند الأطفال؟



الحمى هي عندما ترتفع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 100.4 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)، وذلك وفقا لموقع "سدرة" للطب في قطر.





أسباب الحمى عند الأطفال

ووفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، تنجم معظم حالات الحمى عن عدوى أو أمراض أخرى. وتزيد درجة حرارة الجسم المرتفعة من صعوبة بقاء البكتيريا والفيروسات المسببة للعدوى على قيد الحياة.



وتشمل الحالات الشائعة التي يمكن أن تسبب الحمى ما يلي:

التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

الإنفلونزا.

التهابات الأذن.

الوردية؛ فيروس يسبب ارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدي.

التهاب اللوزتين.

التهابات الكلى أو المسالك البولية.

أمراض الطفولة الشائعة، مثل جدري الماء والسعال الديكي.

يمكن أيضا أن ترتفع درجة حرارة طفلك بعد التطعيم، أو بسبب كثرة الفراش أو الملابس.



أنواع الحمى عند الأطفال

عموما يمكن تقسيم الحمى إلى 4 درجات:

"حمى منخفضة الدرجة" (low-grade fever)

تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم إلى 100.4 فهرنهايت (38 درجة مئوية).

"حمى معتدلة" (Moderate fever)

إذا أصبحت درجة الحرارة بين 102.2 و104 درجات بمقياس فهرنهايت أو "39.1-40" درجة مئوية.



"الحمى الشديدة" (High-grade fever)

تحدث إذا كانت درجة حرارة الجسم 104 درجات بمقياس فهرنهايت (39.4 درجة مئوية) أو أعلى.



"هايبريكسيا" (Hyperpyrexia)

تحدث إذا كانت درجة الحرارة أعلى من 106 درجات بمقياس فهرنهايت أو 41.1 درجة مئوية.



علاج الحمى عند الأطفال

يقول سدرة للطب، إنه في أغلب الحالات، يمكن مراقبة الطفل المصاب بالحمي و/أو معالجته في المنزل.



الحمى نفسها لا تحتاج إلى أن يتم علاجها، إلا إذا كان طفلك:

يشعر بعدم الراحة.



يعاني من مشكلة طبية كامنة، بما في ذلك الأمراض المتعلقة بالقلب أو الرئة أو المخ أو الجهاز العصبي.



إذا كان طفلك يشعر بالانزعاج وعدم الراحة بسبب الحمى، فقد يصف له الطبيب المعالج أدوية لعلاج الحمى، على سبيل المثال:

باراسيتامول أو إيبوبروفين.



اتبع التعليمات المكتوبة على عبوة الدواء بشأن الجرعة الصحيحة لطفلك.

لا تعط طفلك أسبرين لأنه يمكن أن يسبب له مضاعفات خطيرة.



الجزيرة

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