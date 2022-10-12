هل معقمات اليد للأطفال ستمنعهم من الإصابة بالأمراض؟

الوكيل الإخباري-أظهرت دراسة جديدة أن إضافة معقمات اليد إلى الفصول الدراسية لا يبدو أنها تؤدي إلى انخفاض معدلات الغياب لأطفال المدارس الابتدائية. إذا، ما هو الاستنتاج للمدارس والآباء؟

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وبالتفاصيل قام الباحثون بنيوزيلندا بتجنيد حوالي 70 مدرسة ابتدائية وتخصيص نصفها لمجموعة ضابطة حيث يغسل الأطفال ايديهم بالماء والصابون وكان الطلاب الاخرون جزءا من مجموعة تدخل لم تستخدم الصابون للغسيل فحسب بل طلب منهم ايضا استخدام معقمات اليدين في حمام الفصل عندما كانوا يسعلون او يعطسون وقبل وجبات الطعام وأعطي الاطفال في المجموعتين درسا عن نظافة اليدين لمدة نصف ساعة وبعد متابعة الاطفال لمدة 20 اسبوعاً وجد الباحثون ان معدلات الغياب لدى الاطفال كانت متماثلة تقريبا مما يدل على عدم وجود فارق بين استخدام معقمات اليدين من عدمه ،وتدعم نتائج الدراسة نتائج مشابهة من دراسات سابقة .

إذا، ما هو الاستنتاج للمدارس والآباء؟

تقول المراكز الامريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن من الافضل ان يقوم الاطفال بغسل ايديهم بالماء والصابون ولكن اذ لم يكن ذلك متاحاً فان معقم اليدين الذي يحتوي على كحول بنسبة 60% على الاقل هو الخيار الثاني الجيد .

سي ان ان

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