الأربعاء 12-10-2022
الوكيل الاخباري

وزير العمل يفتتح مؤتمر الانتقال إلى عدالة اجتماعية

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

حزن على مواقع التواصل الاردنية اثر وفاة الشاب صهيب الأشقر

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي

الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً بمنزله في جرش

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الرابعة للمنح الخارجية - تفاصيل

الأربعاء، 12-10-2022 02:51 م

هل معقمات اليد للأطفال ستمنعهم من الإصابة بالأمراض؟

1611396022222452300


الوكيل الإخباري-أظهرت دراسة جديدة أن إضافة معقمات اليد إلى الفصول الدراسية لا يبدو أنها تؤدي إلى انخفاض معدلات الغياب لأطفال المدارس الابتدائية. إذا، ما هو الاستنتاج للمدارس والآباء؟

اضافة اعلان

 

وبالتفاصيل قام الباحثون بنيوزيلندا بتجنيد حوالي 70 مدرسة ابتدائية وتخصيص نصفها لمجموعة ضابطة حيث يغسل الأطفال ايديهم بالماء والصابون وكان الطلاب الاخرون جزءا من مجموعة تدخل لم تستخدم الصابون للغسيل فحسب بل طلب منهم ايضا استخدام معقمات اليدين في حمام الفصل عندما كانوا يسعلون او يعطسون وقبل وجبات الطعام وأعطي الاطفال في المجموعتين درسا عن نظافة اليدين لمدة نصف ساعة وبعد متابعة الاطفال لمدة 20 اسبوعاً وجد الباحثون ان معدلات الغياب لدى الاطفال كانت متماثلة تقريبا مما يدل على عدم وجود فارق بين استخدام معقمات اليدين من عدمه ،وتدعم نتائج الدراسة نتائج مشابهة من دراسات سابقة .

 

إذا، ما هو الاستنتاج للمدارس والآباء؟

تقول المراكز الامريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن من الافضل ان يقوم الاطفال بغسل ايديهم بالماء والصابون ولكن اذ لم يكن ذلك متاحاً فان معقم اليدين الذي يحتوي على كحول بنسبة 60% على الاقل هو الخيار الثاني الجيد  .

 

سي ان ان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
634579624c59b757e100fc46

الزنك يمكن أن يعالج اضطرابا وراثيا نادرا

dab6x

التوفو.. بروتين نباتي لصحة القلب

20221012179118261W

التدخين السلبي يزيد خطر الأمراض الجلدية

129302021

تحذير من إعطاء دواء للطفل بجرعة زائدة

tbl_articles_article_24231_485def03514-da77-4baf-b400-9db8ae13042e

متى تكون درجة الحرارة خطيرة عند الأطفال وتستدعي الطوارئ ؟

174199

فيتامين أساسي يحمي من مرض باركنسون

أخبار متعلقة
image

‫متى ينبغي استئصال اللوزتين لدى الأطفال؟

tbl_articles_article_19690_7234c5d9be1-90ee-4d40-8038-4b53523a87b7

متى ينذر نزيف الدم لدى الأطفال بالاصابة بالسرطان ؟

1665398136325

بأغنام معدلة جينيا.. تطوير علاج لمرض وراثي يصيب الأطفال

tremor-u-novorozhdennyh-51

طريقة جديدة لقياس تدفق الدم لدماغ المولود

thumbnail_45ab2fe6-ef94-424e-8a57-5cb02791d0b7-2131-000000869e73ecfa

تتسبب بصعوبات تعلم اللغة.. احذر من نقص هذه المادة بدماغ أطفالك!

أسباب-وعلاج-قئ-الأطفال-الرضع-1

الرضاعة الطبيعية في خطر .. دراسة تكشف عن مواد بلاستيكية في لبن الأم