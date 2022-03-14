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الإثنين، 14-03-2022 03:53 م

متى تكون زيادة نبض الحامل مقلقة؟

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الوكيل الإخباري - النبض هو معدّل ضربات القلب وقت الراحة، وعادة ما يتغير خلال الحمل لأن زيادة الهرمونات تتسبب في اتساع الشرايين، وزيادة البلازما، فيحاول القلب ملء هذا الفراغ. تحولات النبض خلال الحمل من المؤشرات التي تمنحك لمحة سريعة عن صحتك.

اتساع الشرايين ومحاولة القلب ملء الفراغ هو سبب الإحساس بالتعب خاصة خلال الأشهر الـ 3 الأولى من الحمل.

ويتراوح المعدل الطبيعي للنبض في غير وقت الحمل بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، ويزيد عادة 5 نبضات خلال الثلث الأول من الحمل، وقد تصل الزيادة إلى 15 أو 20 خلال الثلث الأخير.

ومن الطبيعي أن يصل نبض الحامل إلى 95 في الدقيقة خلال الثلث الثالث، لكن إذا زاد عن 100 خلال وقت الراحة عليك مراجعة الطبيبة.

وإذا شعرت بقلبك ينبض بسرعة، أو لديك ضيق شديد في التنفس أو أي ألم في الصدر، خاصة بعد الراحة وشرب الماء، عليك مراجعة طبيبتك على الفور. قد يكون ذلك مؤشراً على بعض حالات جلطات الدم أو فقر الدم المرتبطة بالحمل.

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