متى يأكل الطفل الرضيع الموز؟

الوكيل الإخباري- تتساءل بعض الأمهات عن العمر المناسب لإدراج الموز في النظام الغذائي اليومي للرضع، خوفًا من تقديمه في سن مبكرة، مما يؤثر سلبًا على صحتهم.

اضافة اعلان



فوائد الموز للرضع

في هذا الصدد، قال الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر ، إن الموز من الفواكه المفيدة لصحة الرضع، لاحتوائه على العناصر الغذائية التي يحتاجون إليها للنمو بشكل سليم.



وحدد سليمان فوائد الموز للرضع في النقاط التالية:



1- يساعد الموز على علاج الإمساك عند الرضع، لاحتوائه على مستويات جيدة من الألياف الغذائية، التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.



2- يعد الموز من الأطعمة المشبعة للرضع، لأن أليافه الغذائية تساعد على إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.



3- يوفر الموز حماية للرضع ضد الإصابة بضعف النظر، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من فيتامين أ، الذي يعزز صحة العين ويحافظ على حاسة الإبصار.



4- تصبح عظام الرضع أكثر صلابة عند تناول الموز، لاحتوائه على معادن تساعد على تقويتها وحمايتها من الكسور، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم.



5- يساهم الموز في تحسين جودة النوم عند الرضع، لأن الماغنسيوم يعمل على تهدئة الأعصاب وإرخاء العضلات.



6- يقلل الموز من خطر إصابة الرضع بالأنيميا، لغناه بمعدن الحديد، الذي يساعد على إنتاج كريات الدم الحمراء، المسئولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.



متى يبدأ الرضيع في أكل الموز؟

وأوصى استشاري طب الأطفال الأمهات بتقديم الموز للرضع بعد بلوغ سن 6 أشهر، مع ضرورة هرسه جيدًا، حتى لا يواجهون صعوبة في بلعه.



كمية الموز للطفل الرضيع

وأشار إلى أهمية ألا تزيد الكمية المقدمة من الموز للرضع في هذا السن عن ربع حبة، بينما في عمر 9 أشهر، لا مانع من تناول ثمرة كاملة.



هل عصير الموز جيد للرضع؟

واختتم سليمان حديثه بمناشدة الأمهات بعدم تقديم عصير الموز للرضع، لأنه يفتقد للألياف الغذائية، كما يحتوي على تركيزات على من السكريات.

الكونسلتو الطبي