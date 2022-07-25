الإثنين 25-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الضمان يستقبل شكاوى العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي عبر الواتس اب

التعليم العالي : إطلاق موقع القبول الموحد قريبًا

إربد: افتتاح الاكاديمية الأردنية السويدية للتعليم النموذجي

الهيئة الملكية للأفلام وصندوق دعم الافلام يعلنان عن المشاريع الحاصلة على دعم الصندوق

افتتاح ركن خديجة جمال المقابلة للكتاب وفضاءاته بمكتبة الجامعة الهاشمية

الغذاء والدواء: السماح للمرضى باستيراد الأدوية ليس لغايات تجارية

الأردن ومصر: اتفاق على إزالة القيود لانسياب حركة التجارة

تحذير حكومي الى جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة

تعميم حكومي على جميع المراكز الصحية والمستشفيات

وزير التربية يوجه رسالة بشأن امتحان التوجيهي

الإثنين، 25-07-2022 10:29 ص

متى يحتاج الجسم لشرب أكثر من 8 أكواب ماء يوميا

شرب-الماء-4


الوكيل الإخباري - يُعتقد أن 8 أكواب هي الكمية الموصى بها من شرب الماء على مدار اليوم، وهذا غير صحيح، بل يحتاج جسم الإنسان في بعض الحالات إلى تناول المزيد من المياه.

اضافة اعلان

في هذا الصدد، أكد مجلس الصحة الخليجي عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، أن هناك أشخاص يجب عليهم شرب ما يزيد عن 8 أكواب من الماء يوميًا، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالجفاف، وفقًا لشبكة CNN.

فئات تحتاج لشرب أكثر من 8 أكواب من الماء يوميًا
وحدد المجلس هؤلاء الأشخاص في الفئات التالية:
- الأشخاص الذين يعيشون في المناطق مرتفعة درجة الحرارة.
- الرياضيون.
- الحوامل.
- المرضعات.
- مرضى الحمى.
- مرضى القيء.

 

وفي سياقٍ متصل، أشارت وزارة الصحة العمانية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إلى أهمية شرب الماء، لأنه يساعد على ترطيب الجسم وحمايته من الإصابة بالجفاف، وغيرها من الفوائد الأخرى.

 

نصائح لشرب الماء
وأوصت الوزارة بضرورة اتباع مجموعة من الإرشادات، لضمان إمداد الجسم بالكمية اليومية التي يحتاجها من الماء، وتشمل:

- شرب الماء فور الاستيقاظ من النوم وقبل ساعة من التوجه للسرير ليلًا.

- وضع زجاجة الماء أمام العين طوال اليوم.

- الانتظام في شرب الماء قبل تناول الطعام.

- إضافة نكهات صحية إلى الماء، مثل النعناع أو البرتقال أو الليمون، لإكسابه مذاق لذيذ، يشجع الشخص على تناوله باستمرار.

 

 

الكونسلتو 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Jellyfish-sting 1

الإسعافات الأولية للمصاب بلسعة قنديل البحر

133-192725-nose-bleeding-summer-blood-2

نصائح للسيطرة على نزيف الأنف

201910180641394139

رياضة الجولف.. فوائد صحية جمّة

tbl_articles_article_30380_649265576-4b3c-43a5-9ccc-52726610a4d3

طرق علاج الفشل الكلوي

Potential-Complications-of-Twin-Pregnancy-1122478133

نصائح للحامل بتوام

7001131-1729933985

رجيم الشابورة للتخلص من الوزن الزائد.. لا يفوتك

أخبار متعلقة
vitamin-b

جرعة آمنة ويومية من فيتامين B6... اليكم التفاصيل

f2Gt1

طبيبة روسية تحدد جرعة فيتامين B6 اليومية الآمنة