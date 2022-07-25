متى يحتاج الجسم لشرب أكثر من 8 أكواب ماء يوميا

الوكيل الإخباري - يُعتقد أن 8 أكواب هي الكمية الموصى بها من شرب الماء على مدار اليوم، وهذا غير صحيح، بل يحتاج جسم الإنسان في بعض الحالات إلى تناول المزيد من المياه.





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في هذا الصدد، أكد مجلس الصحة الخليجي عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، أن هناك أشخاص يجب عليهم شرب ما يزيد عن 8 أكواب من الماء يوميًا، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالجفاف، وفقًا لشبكة CNN.





فئات تحتاج لشرب أكثر من 8 أكواب من الماء يوميًا

وحدد المجلس هؤلاء الأشخاص في الفئات التالية:

- الأشخاص الذين يعيشون في المناطق مرتفعة درجة الحرارة.

- الرياضيون.

- الحوامل.

- المرضعات.

- مرضى الحمى.

- مرضى القيء.

وفي سياقٍ متصل، أشارت وزارة الصحة العمانية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إلى أهمية شرب الماء، لأنه يساعد على ترطيب الجسم وحمايته من الإصابة بالجفاف، وغيرها من الفوائد الأخرى.

نصائح لشرب الماء

وأوصت الوزارة بضرورة اتباع مجموعة من الإرشادات، لضمان إمداد الجسم بالكمية اليومية التي يحتاجها من الماء، وتشمل:



- شرب الماء فور الاستيقاظ من النوم وقبل ساعة من التوجه للسرير ليلًا.



- وضع زجاجة الماء أمام العين طوال اليوم.



- الانتظام في شرب الماء قبل تناول الطعام.



- إضافة نكهات صحية إلى الماء، مثل النعناع أو البرتقال أو الليمون، لإكسابه مذاق لذيذ، يشجع الشخص على تناوله باستمرار.

الكونسلتو

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