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الإثنين، 12-06-2023 12:16 م

متى يُسمح بنزول الرضيع الى حمام السباحة؟

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الوكيل الإخباري- أكد الدكتور مدحت الزيات، استشاري الأطفال وحديثي الولادة في مصر ، أنه لا مانع من نزول الرضع حمامات السباحة، بشرط أن يكون قد بلغ العمر المناسب لهذا الأمر.

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وقال الزيات: "يجب أن يبلغ الطفل عمر 6 أشهر فأكثر، حتى يتمكن من النزول لحمامات السباحة، بشرط وضعه في العوامة لحمايته من الغرق، مع ضرورة دهن جسده بالكريم واقي لأشعة الشمس منعًا لإصابته بالحروق".


وأضاف استشاري حديثي الولادة أن سن 3 سنوات هو العمر المناسب لتعليم الأطفال رياضة السباحة، مشيرًا إلى تعدد الفوائد التي تقدمها لصحتهم على الصعيدين العضوي والنفسي، مثل تعزيز الثقة بالنفس والحفاظ على استقامة الظهر.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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