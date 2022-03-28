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الإثنين، 28-03-2022 03:40 م

متى يصبح خفقان القلب السريع مقلقاً؟

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الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة القلب الألمانية إن خفقان القلب يعني إيقاع القلب السريع جداً، أي زيادة معدل ضربات القلب عن 100 دقة في الدقيقة في حالة السكون، علماً بأن المعدل الطبيعي يقع بين 50 و100 دقة في الدقيقة.


وأوضحت المؤسسة أن خفقان القلب له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير. وتتمثل الأسباب البسيطة بذل المجهود البدني والمواقف الانفعالية كالتوتر والخوف والسعادة والتغيرات الهرمونية الطارئة على جسم المرأة في مرحلة الحمل.


أما الأسباب الخطيرة لخفقان القلب، فتتمثل في اضطرابات نظم القلب وانخفاض ضغط الدم وفرط نشاط الغدة الدرقية ونقص السوائل في الجسم.


وعادة ما يكون خفقان القلب مصحوباً بأعراض أخرى مثل الدوار والغثيان والارتجاف والتعرق والاضطراب الداخلي وسرعة التنفس أو ضيق التنفس.


ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء خفقان القلب وعلاجه في الوقت المناسب.

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