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الأربعاء، 23-03-2022 04:22 م

نصائح ذهبية لصيام مريضات الغدة الدرقية في رمضان

نصائح ذهبية لصيام مريضات الغدة الدرقية في رمضان-رئيسية واولى


الوكيل الإخباري -  نصائح ذهبية لصيام مريضات الغدة الدرقية في رمضان، والغدة الدرقية هي واحدة من أهم أنواع الغدد في الجسم بالرغم من ضآلة حجمها، تقع في مقدمة أسفل الرقبة وتأتي على شكل فراشة، وتقوم بإفراز العديد من الهرمونات الضرورية لصحة الجسم.

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هناك نوعان من المشاكل الصحية التي تواجه الغدة الدرقية فضلاً عن السرطان، هما:

1- تناول العلاج الذي يصفه الطبيب لحالة قصور الغدة الدرقية بانتظام وقبل السحور بساعة.
2- التوقف عن تناول الطعام نهائياً بدءا من الساعة 11 مساء، وقبل السحور، كون الدواء يعمل بشكل أفضل على معدة فارغة.
3- تناول السوائل بشكل طبيعي خلال فترة التوقف عن تناول الطعام بين وجبتي الإفطار والسحور.
4- إجراء تحليل الغدة الدرقية شهرياَ، لتكون النتجية عند الرجل أو المرأة من 4 إلى 5 TSH.

 

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