السبت 30-09-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : وفاة شخص بعيارات نارية والقبض على القاتل

تعرّف على أسعار المحروقات الجديدة حسب التنكة في الأردن للشهر القادم

الحكومة ترفع اسعار البنزين والسولار

وزارة التربية تدعو دفعة كبيرة لإجراء المقابلات الشخصية - اسماء

27 إشاعة صدرت بالاردن الشهر الحالي

تفاصيل المطعوم المنوي اعطاؤه لجميع طلبة المدارس بالأردن

الربط الكهربائي بين الأردن والعراق جاهز وانطلاق التيار خلال أيام

هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتباراً من الأحد

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عرس الحمدانية في العراق إلى 107 قتلى

الطيران المدني يكشف حقيقة تعليق رحلات جوية الى الاردن

السبت، 30-09-2023 04:26 م

محبو العلاجات البديلة أكثر مخاطرة بصحتهم

2023929234428975G4


الوكيل الإخباري- قالت دراسة كندية إن الذين يثقون أكثر في العلم، أقل عرضة للانخراط في الرعاية الصحية البديلة من الذين لهم مواقف سلبية من العلم وسلطته.

ووجد الباحثون أن الذين كانوا أكثر عرضة لاستخدام الطب البديل المحفوف بالمخاطر معرضون للضغوط الاجتماعية، وكانت لهم مواقف إيجابية من الإعلانات، ورغبة أكبر في الحداثة، وتحمل أعلى للمخاطر بشكل عام.

اضافة اعلان


واستطلعت الدراسة 1492 شخصاً فوق الـ 16 عاماً،  بالتعاون بين جامعتي بريتش كولومبيا وألبرتا.


وحسب "بلوس وان"، وجد البحث أن العلاجات التي تتلاعب بالجسد، مثل التلاعب بتقويم العمود الفقري العنقي، واستخدام المكملات من الأعشاب، والغذائية، هي الأكثر شيوعاً، وكان الوصول إليهما بنسبة 68% و55% على التوالي.


ووجدت الدراسة أن أكثر من 40% من الكنديين استخدموا علاجاً واحداً على الأقل من علاجات الطب البديل في الأشهر الـ 12  السابقة للبحث.


وكان المشاركون الأكبر سناً، خاصة الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً، أكثر تردداً، ربما لأنهم أكثر خبرة.


وقال الدكتور بيرني غاريت المشرف على البحث: "تقدم هذه الدراسة دليلاً رئيسياً على الدور الذي يلعبه الإعلان والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للرعاية الصحية البديلة، واستخدام المشاهير وأصحاب النفوذ".

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_5_17_11_18_55_509

قبل أيام.. أعراض مبكرة تنذر بحدوث سكتة قلبية

20220831034209429

أيهما اقل ضرراً .. الطهي باستخدام السمن أم الزبدة؟

czo3MjoiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS5nZW1pbmkubWVkaWEvaW1nL2xhcmdlLzIwMjMvOC8xMi8yMDIzXzhfMTJfMjBfMV80MF80ODguanBnIjs=

العلامة الأولى لارتفاع نسبة الكوليسترول في الساقين.. تختفي بعد دقائق من الراحة

b-10-780x470

أيهما أفضل: محارم الورق أم القماش؟

200419110528361~كيف-احافظ-على-الخضراوات-في-الثلاجة

نوعان من الخضار لا تضعهما بالثلاجة

_109050703_gettyimages-687790334

طبيب باطني : فئة من الخطر عليها تناول اللحوم اكثر من مرتين اسبوعياً !

أخبار متعلقة
0

4 طرق لمنع اشتهاء السكريات