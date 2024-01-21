مخاوف من تناول الطفل عصير الفاكهة يومياً

الوكيل الإخباري - يتم الترويج لعصير الفاكهة أحياناً باعتباره وسيلة سهلة للحصول على واحدة من 5 حصص يومية للفاكهة والخضروات، لكن وفق تحليل جديد تبين أن تناول الطفل للعصير يومياً يرتبط بزيادة الوزن .

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وبحسب "مديكال نيوز توداي"، على الرغم من احتواء عصير الفاكهة على فيتامينات وبعض المغذيات الدقيقة، إلا أن القلق يأتي من نسبة السكر العالية فيه، وعدم احتوائه على ألياف غذائية تحد من تأثير السكر.

وللتحقق من ذلك، راجع فريق بحثي من جامعتي تورونتو وهارفارد ومستشفيات: سيك كيدز، وبريغهام، وسانت مايكل، 42 دراسة حول تأثير شرب عصير الفاكهة النقي بدون إضافات، يومياً.



ووجدوا أنه بالنسبة للأطفال، هناك علاقة إيجابية بين الشرب اليومي لعصير الفاكهة وزيادة الوزن، أما لدى البالغين، فلم يلاحظ أي ارتباط مماثل إلا في بعض الدراسات.



ونظرت الدراسات في مجموعة من عصائر الفاكهة: الرمان، والتوت، والكرز الحامض، والتفاح، والحمضيات، والعنب، وقارنتها مع النظام الغذائي القياسي وحده، أو الماء، أو المشروبات الدايت أو المشروبات منخفضة السعرات الحرارية.



وقالت النتائج: "على الرغم من عدم وجود فروق كبيرة في تغيرات الوزن عبر أنواع العصير المختلفة في هذه الدراسة، إلا أن هناك اتجاهاً ناشئاً يفضل العصائر المشتقة مما يسمى الأطعمة الفائقة، مثل: الرمان والتوت والكرز".

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