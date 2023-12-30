الحمل وقت مناسب للعناية بصحة القلب

الوكيل الإخباري - قال بيان جديد لجمعية القلب الأمريكية إن الحمل وقت طبيعي لتبني الأم عادات صحية لها وللطفل، فهو وقت محوري في حياة المرأة.



وأشار البيان إلى دراسة أفادت بأن حوالي 40% فقط من الحوامل في الولايات المتحدة يتمتعن بصحة قلب جيدة قبل الحمل، وأن الوزن الزائد هو العامل الرئيسي لهذا الضعف في صحة القلب.

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ووفق "مديكال إكسبريس"، قالت الدكتورة ميشيل ألبرت الرئيس السابق لجمعية القلب الأمريكية: "إن إجراء تغييرات صحية قد يؤدي إلى حياة أطول وأكثر صحة للأم والطفل".



وأضافت: "إذا كانت الأمهات يتمتعن بصحة قلب جيدة أثناء الحمل، فمن المرجح أن يتمتع الأطفال بنفس الحالة".



وحثّت ألبرت الحوامل على تبني: "نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة، بما في ذلك المشي، والإقلاع عن التدخين، والابتعاد عن مصادره".



وقال البيان إن تسمم الحمل من مضاعفات ضعف صحة القلب.



ونصحت جمعية القلب الأمريكية من تعانين من مشاكل متعلقة بالقلب، بضرورة العمل بشكل وثيق مع الطبيب لمراقبة صحتهن، وتناول جميع الوصفات الطبية على النحو الموصوف.

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