تمارين ضرورية بعد الولادة تحمي من الإكتئاب

الوكيل الإخباري - تعاني أغلب السيدات من مشكلة زيادة الوزن وبروز البطن بعد الولادة، وهذه المشكلة تحل بممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على النوم بشكل أفضل وتخفف التوتر، وكذلك تساعد على تقوية عضلات البطن وتنقص الوزن المكتسب في الحمل، إضافة إلى كل ذلك تساعد في منع اكتئاب ما بعد الولادة.

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ويمكن للأم الجديدة أن تمارس التمارين الرياضية بحسب قدرتها وطاقتها اليومية، وتلعب لياقتها البدنية قبل الحمل دوراً أساسياً في تحديد التمارين التي ستمارسها لخسارة الوزن.



يمكن ممارسة تمارين "الأيروبيك"، لتحرك من خلاله كل عضلات الجسم الكبيرة الموجودة في الساقين والذراعين.



ويمكن أن تلجأ إلى التمارين المتوسطة الشدة، وتعني التحرّك بشكل كافٍ لرفع معدل ضربات القلب والبدء بالتعرق، كما أنه يمكن الاستعانة بالمشي السريع، وركوب الدراجة الهوائية.



أما من تتمتع بلياقة عالية قبل الحمل فيمكنها ممارسة تمارين عالية الشدة والعودة إلى التدريبات المعتادة بعد وقت قصير من ولادة الطفل، بعد استشارة الطبيب طبعاً.



ويمكن أيضاً تطبيق تمارين تقوية العضلات، حيث يشغل هذا النوع من التمارين مجموعات العضلات الرئيسية في الجسم مثل: الساقين، والذراعين، والوركين وتكون من خلال تمارين اليوغا، والبيلاتس، ورفع الأثقال، وعمليات الضغط.

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