مرارة الفم- 4 طرق منزلية للتخلص منها

الوكيل الإخباري - يمكن أن تكون مرارة الفم رد فعل طبيعي لتناول الأطعمة اللاذعة أو الحامضة، أو جفاف الفم، أو إهمال نظافة الأسنان، ومع ذلك، عندما يستمر الطعم المر لفترة طويلة، فقد يشير إلى المعاناة من بعض الحالات المرضية، لكن كيف يمكن التخلص منه؟

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طرق طبيعية لعلاج مرارة الفم



1- العناية المنتظمة بالأسنان

يتسبب سوء نظافة الأسنان في مرارة الفم، وقد يؤدي أيضًا إلى زيادة التجاويف والالتهابات وأمراض اللثة، حيث يمكن تجنب العديد من مشاكل الأسنان عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام، مع استخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا.



2- شرب الكثير من السوائل

شرب الكثير من السوائل طوال اليوم يساعد في الوقاية من الجفاف الذي يحدث نتيجة عدم إنتاج ما يكفي من اللعاب المساعد بتقليل البكتيريا في الفم، وبالتالي فإن وجود كمية أقل من اللعاب يعني أن المزيد من البكتيريا يمكنها البقاء.

ويمكن أن يحدث جفاف الفم بسبب عوامل، مثل الأدوية أو التدخين، أو وجود انسداد في الأنف.



3- تجنب عوامل خطر الارتجاع الحمضي

يجب تجنب عوامل خطر الارتجاع الحمضي أو ارتجاع المريء، حيث إنه قد يكون سبب الطعم المر في الفم هو ارتجاع المريء، الذي يتسبب في إحساس بالحرقان في الصدر أو البطن، مع احتمالية وجود طعم مر في الفم، لذلك يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة الدهنية أو الحارة، وتقليل منتجات التبغ أو التخلص منها.



4- الابتعاد عن القلق والتوتر

التعرض لمستويات عالية من التوتر والقلق من الممكن أن يسبب جفاف الفم، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى مرارة الفم.

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